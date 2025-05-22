У кроссовера Chevrolet Groove на базе «китайца» появилась лимитированная спецверсия

Марка Chevrolet объявила о старте продаж особого исполнения своего компактного паркетника. От стандартной модели новинка отличилась лишь декором, вся техника прежняя.

Кроссовер Groove длиной 4,2 метра в гамме Шеви появился в 2020 году. Паркетник не является самостоятельной разработкой бренда – это уже почивший китайский Baojun 510 с галстуком-бабочкой и другими шильдиками (марка Baojun – совместный проект концернов General Motors и SAIC). Как и остальные модели Chevrolet на базе «китайцев», которых, к слову, довольно много, Groove адресован развивающимся рынкам Латинской Америки и Ближнего Востока. И теперь у пятидверки появилась лимитированная спецверсия под названием Vibe Edition – такой кроссовер только что стартовал в Мексике.

Chevrolet Groove Vibe Edition

Фишки нового исполнения – обрамляющие блоки фар черные глянцевые вставки и аналогичные расширители колесных арок. По бокам, снизу, установили дополнительную «защиту». Кроме того, на дверях красуются наклейки с названием спецверсии, а на выхлопной трубе имеется «карбоновая» накладка.

Chevrolet Groove Vibe Edition

Интерьер Chevrolet Groove Vibe Edition не показали – производитель ограничился словесным описанием. Внутри установили табличку с порядковым номером, ведь всего выпущено 200 особых кроссоверов. А в багажнике есть виниловый фирменный коврик.

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Новая версия сделана на базе топовой комплектации Premier, так что в списке оборудования еще значатся 16-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, панорамная крыша, кондиционер, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, мультимедиа с возвышающимся над передней панелью 8-дюймовым планшетом и камера заднего вида.

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Техника стандартная. В Мексике Chevrolet Groove Vibe Edition предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (98 л.с.) и вариатором (самый дешевый обычный паркетник там имеет механику). Привод исключительно передний.

Спецверсию оценили в 435 900 местных песо, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу. О планах поставлять особый Groove в другие страны марка пока не сообщала.