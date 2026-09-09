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  • Honda Passport TrailSport получил новую подвеску ради лучшей проходимости

Honda Passport TrailSport получил новую подвеску ради лучшей проходимости

09.09.2026 458 0 0
Honda Passport TrailSport получил новую подвеску ради лучшей проходимости

Компания Honda представила модернизированный приключенческий кроссовер Passport TrailSport 2027 модельного года, его главной особенностью стала обновлённая на 70% подвеска с увеличенным на 35 мм дорожным просветом.

Среднеразмерный кроссовер Honda Passport четвёртого поколения справил премьеру в 2024 году и в 2025 году вышел на рынок. TrailSport — это наиболее приспособленная для езды по бездорожью версия Honda Passport, во многом благодаря ей продажи кроссовера идут хорошо. За первые восемь месяцев этого года Passport разошёлся в США тиражом 42 001 шт., что на 13,5% больше, чем в январе-августе 2025-го.

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К 2027 модельному году компания Honda решила усилить внедорожный имидж Passport и доработала версию TrailSport. Подвеска обновлена на 70%, 28 деталей — полностью новые (ниже на картинке они выделены красным цветом), в их числе передний подрамник, передние полуоси, рычаги передей подвески, поворотные кулаки, пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Новые компоненты позволили увеличить ходы подвесок, а дорожный просвет вырос с 210 до 245 мм. По этому параметру Honda Passport TrailSport, как утверждается, теперь превосходит Toyota 4Runner TRD Off-Road, Subaru Outback Wilderness и Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch. Отметим, что Toyota 4Runner TRD Off-Road — это рамный внедорожник с неразрезным задним мостом, а Honda Passport TrailSport имеет несущий кузов и при всех своих достоинствах остаётся кроссовером. Понижающей передачи нет. Привод — только полный, с двумя индивидуальными муфтами отбора мощности на задние колёса.

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В пресс-релизе сказано, что новая подвеска также позволила улучшить управляемость Passport TrailSport и сделала рулевое управление более отзывчивым. Углы въезда и съезда увеличились с 23 до 25 градусов, а угол рампы увеличился с 20 до 23 градусов. Прежние добродетели версии TrailSport никуда не делись, а именно стальная защита днища, мощные буксирные проушины в переднем бампере и «зубастые» шины.

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Другие новшества Honda Passport TrailSport 2027 модельного года — это увеличенные расширители колёсных арок и янтарные габаритные огни в прорези передней кромки капота вместо прежних белых. Система камер TrailWatch, разработанная специально для бездорожья, вошла в стандартное оснащение TrailSport (прежде была опцией и входила в стандартное оснащение только дорогой комплектации TrailSport Elite).

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Изменения в интерьере не заявлены. Силовой агрегат тоже прежний — 3,5-литровый атмосферный бензиновый V6 (289 л.с., 355 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Цены на Honda Passport TrailSport 2027 модельного года пока не объявлены.

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