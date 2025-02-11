Honda Passport нового поколения: объявлены цены

Компания Honda объявила о старте продаж свежего кроссовера Passport. Модель доступна в трех комплектациях, причем две из них относятся к внедорожной линейке TrailSport. Для новинки также заявлено несколько опциональных пакетов. Двигатель един для всех версий.

Премьера Honda Passport нового поколения состоялась в Штатах еще осенью прошлого года, но тогда марка показала лишь «суровый» вариант TrailSport. Теперь же рассекречены все версии и опубликован прайс-лист – модель стала доступна к покупке. Напомним, когда-то имя Passport носил близнец рамного внедорожника Isuzu Rodeo. Это название возродили в 2018-м для обычного кроссовера – укороченного пятиместного варианта Honda Pilot третьего поколения. Новый же Passport тоже является родственником Пилота, только уже четвертой генерации, которая представлена с 2022 года.

Базовый Honda Passport RTL 1 / 4 Базовый Honda Passport RTL 2 / 4 Базовый Honda Passport RTL 3 / 4 Базовый Honda Passport RTL 4 / 4

Свежий Passport крупнее предшественника. По уточненным данным, длина модели нового поколения равна 4864 мм, колесная база – 2885 мм (прежде были указаны 4841 и 2890 мм соответственно). Показатели предыдущей модели – 4803 и 2817 мм. Дорожный просвет новинки составляет 211 мм против 206 мм у старого Honda Passport.

Honda Passport TrailSport 1 / 7 Honda Passport TrailSport 2 / 7 Honda Passport TrailSport 3 / 7 Honda Passport TrailSport 4 / 7 Honda Passport TrailSport 5 / 7 Honda Passport TrailSport 6 / 7 Honda Passport TrailSport 7 / 7

Внешность выполнена в нарочито брутальном стиле – у кроссовера угловатый кузов и строгая оптика. Особенности еще более сурового Passport TrailSport – стальная защита днища, обутые во внедорожную резину колеса оригинального дизайна и собственные настройки подвески. Кроме того, в переднем бампере TrailSport есть буксировочные проушины, которые спроектированы так, чтобы отламываться в случае лобового столкновения.

Интерьер топового Honda Passport TrailSport Elite 1 / 5 Интерьер топового Honda Passport TrailSport Elite 2 / 5 Интерьер топового Honda Passport TrailSport Elite 3 / 5 Интерьер топового Honda Passport TrailSport Elite 4 / 5 Интерьер топового Honda Passport TrailSport Elite 5 / 5

Двигатель один. Новый Passport предложен с модернизированным атмосферником V6 3.5: мощность выросла с 284 до 289 л.с., но максимальный крутящий момент остался прежним (355 Нм). На смену девятиступенчатому автомату пришел десятиступенчатый. Кроссовер по умолчанию имеет полный привод i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

Honda Passport RTL с пакетом Blackout 1 / 2 Honda Passport RTL с пакетом Blackout 2 / 2

На выбор доступны три комплектации. Базовая теперь называется RTL, следом идет упомянутый суровый вариант TrailSport, а на вершине гаммы – TrailSport Elite. В списке оборудования самого дешевого исполнения значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, комбинированная обивка (кожа + ткань), виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль и восемь подушек безопасности. Кроме того, уже в базе есть комплекс Honda Sensing – это широкоугольные камера и радар, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная с версии TrailSport появляются диодные противотуманки, панорамный люк в крыше и обогрев лобового стекла. Топовый Honda Passport TrailSport Elite вдобавок имеет перфорированную кожу, вентиляцию передних сидений, подогрев руля и кресел второго ряда, аудиосистему Bose и систему кругового обзора TrailWatch, помогающую водителю обходить препятствия.

Honda Passport TrailSport 1 / 3 Honda Passport TrailSport 2 / 3 Honda Passport TrailSport 3 / 3

Также есть несколько «допов». Так, для базового Passport RTL можно заказать сцепное устройство. Плюс для всех комплектаций предусмотрен набор Blackout Package, он включает черные эмблемы Honda, аналогичного цвета диски и колесные болты.

Honda Passport TrailSport

Кроссовер заметно подорожал. Новый Honda Passport RTL (здесь и далее – с учетом доставки) обойдется в 46 200 долларов (около 4,4 млн рублей по текущему курсу), за версию TrailSport нужно выложить 49 900 долларов (4,8 млн рублей), а за TrailSport Elite – 53 900 долларов (5,2 млн рублей). Цена модели предыдущего поколения (также с учетом доставки) лежит в диапазоне от 43 850 до 49 920 долларов (4,2 млн – 4,8 млн рублей). Как и прежде, для Штатов модель производят локально.