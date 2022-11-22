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  • Honda Pilot нового поколения готов к старту продаж. Ждём в России?

Honda Pilot нового поколения готов к старту продаж. Ждём в России?

22.11.2022 258 1 0

Дебютным и главным рынком для кроссовера четвертого поколения станут Штаты. В России же компания свернула продажи автомобилей, причем это решение было принято еще до начала известных событий. Тем не менее, модели Хонды продолжают появляться в РФ – их привозят по схеме параллельного импорта. Так же к нам может попасть и новый Пилот.

 

«Четвертый» Honda Pilot американское подразделение марки представило в начале ноября. Восьмиместный SUV, напомним, вернулся к брутальному имиджу, подрос и получил современный интерьер. Под капотом – существенно модернизированный «атмосферник» V6 3.5, хотя отдача выросла незначительно (289 вместо 284 л.с., крутящий момент остался прежним – 355 Нм). Кроме того, на смену девятиступенчатому «автомату» пришел десятиступенчатый. Наконец, для нового Пилота предусмотрена «оффроудная» версия TrailSport (голубая машина на фото), у которой доработок гораздо больше, чем у предшественника в одноименном исполнении. Представляя свежий кроссовер, компания рассказала об оснащении, но цены тогда не раскрыли. Теперь же объявлены и они.

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Итак, за новый Honda Pilot в США просят 39 150 – 52 030 долларов, но это без учета налогов и доставки (за доставку нужно будет накинуть 1295 долларов). Кроссовер предыдущего поколения пока в строю, и он дешевле – от 38 080 до 51 870 долларов (опять же, без учета налогов и доставки). При этом количество фиксированных комплектаций сокращено: «четвертый» SUV доступен в пяти версиях, тогда как у предыдущего Пилота их семь.

Новый Pilot по умолчанию имеет светодиодные фары, восемь подушек безопасности (включая коленные для водителя и переднего пассажира), подогрев передних кресел, трехзонный климат-контроль и комплекс Honda Sensing, в который входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и помощи движения в пробках. В арсенале базового исполнения Sport также значатся 20-дюймовые колеса, 7-дюймовый дисплей в «приборке» и мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном. У версии EX-L 18-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, 9-дюймовый планшет мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона и электропривод багажной двери.

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В комплектации Touring у кросса черная глянцевая радиаторная решетка и аналогичная окантовка стекол дверей, плюс особые 20-дюймовые колеса. А еще начиная с этой версии для второго ряда можно заказать диван-трансформер – средняя секция либо складывается, превращаясь в гигантский подлокотник, либо вовсе убирается. Топовый же Pilot Elite (на заглавной картинке) дополнительно имеет камеры кругового обзора, вентиляцию передних сидений, полноценную виртуальную «приборку» (10,2 дюйма), проекционный дисплей.

Версия TrailSport по цене расположена между Touring и Elite, у такого Пилота усиленная подвеска, увеличенный на 25 мм дорожный просвет, перенастроенный полный привод, «внедорожная» резина, стальная защита днища, камеры кругового обзора, эксклюзивный цвет кузова Diffused Sky Blue и панорамный люк в крыше.

В исполнениях Sport, EX-L и Touring кроссовер бывает с передним или полным приводом, варианты TrailSport и Elite исключительно полноприводные. К слову, у последних двух комплектаций стандартная трансмиссия i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес (для остальных версий доступна за доплату).

Honda Pilot по-прежнему производят только в штате Алабама, старт «живых» продаж в США намечен на декабрь.

В России Хонда сворачивает продажи автомобилей, и это решение компания приняла еще до начала известных событий. Впрочем, новый Пилот все же может добраться до РФ – по схеме параллельного импорта. В частности, по этой схеме к нам недавно привезли из Японии праворульный паркетник Honda Vezel нового поколения (он же глобальный HR-V).

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1 комментарий
23.11.2022 00:28
plazollepe

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