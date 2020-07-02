Ford продолжает интриговать тизерами Bronco: на этот раз в кадре всё-таки автомобиль

Американская марка с помощью нового видео показала головную оптику новинки, хотя она уже давно не является секретом.

Компания Ford выпустила первые пять поколений Bronco в период с 1966 по 1996 годы, затем автомобиль покинул модельный ряд бренда. Осенью 2018 года Форд анонсировал возрождение рамного внедорожника Bronco. Премьеру переносили уже несколько раз, но теперь дата назначена – 13 июля – и новых подвижек, скорее всего, уже не будет. В преддверии скорого дебюта Ford продолжает публиковать тизеры Бронко шестой генерации.

Название Bronco будет у целого семейства автомобилей, его флагманом станет рамный внедорожник, представленный в короткой трёхдверной и длинной пятидверной модификациях со съёмными крышей и дверями. Также в «семью» войдут кроссовер Bronco Sport с традиционным пятидверным кузовом и, вероятно, пикап, ориентированный в основном на южноамериканский рынок.

В новом видеотизере мы видим переднюю часть автомобиля, которая оформлена в ретро-стиле с круглыми фарами, напоминающими головную оптику «первого» Бронко. Правда, нынешняя оптика светодиодная и имеет поворотники, интегрированные в решетку радиатора. В её центре вместо слова Ford располагается надпись Bronco. Кроме того, компания опубликовала несколько снимков в Instagram, на которых запечатлены левый и правый края новинки, «объединённые» с центральной частью «старого» внедорожника. На этих фото запечатлены зеркала заднего вида «шестого» Бронко, часть узкого переднего бампера и пластиковые расширители колёсных арок, а также пару «зубастых» внедорожных шин с высоким профилем. На снимках запечатлён автомобиль с кузовом жёлтого цвета и контрастными чёрными деталями.

Ранее рамный внедорожник и в камуфляже, и без маскировки уже попадался в объективы фотошпионов, так что его внешность уже давно не секрет. Несколько дней назад Ford опубликовал другое видео, где съёмка идёт от «первого лица». Его основная цель – дать поклонникам модели услышать, как работает шестицилиндровый двигатель нового Bronco.

Напомним, официальной информации о линейке двигателей Ford Bronco пока нет. По предварительным данным, в неё может войти бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей 330 л.с. (542 Нм). Этот мотор есть в линейке самого популярного автомобиля в США – пикапа Ford F-150, который, кстати, недавно сменил поколение. В пару к этой версии, вероятно, предложат десятиступенчатую автоматическую коробку передач.



Другим предполагаемым вариантом является 3,0-литровый турбомотор V6, который имеется в гамме актуальных кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator. У них его отдача составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм. Ожидается, что им оснастят Ford Bronco в топовой версии Raptor, которая, вероятно, выйдет примерно через год после «обычного» внедорожника.



Как мы сообщали ранее, базовой версии внедорожника, возможно, достанется 274-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра с максимальным крутящим моментом в 420 Нм. Ей в комплект предложат семиступенчатую механическую коробку передач. Имеется вероятность появления в линейке и гибридных Bronco (такая версия – на основе 3,5-литрового бензинового мотора V6 EcoBoost – теперь есть у Ford F-150).

Ford сообщил, что клиенты в США смогут забронировать Bronco 2021 модельного года за 100 долларов. Цены будущего рамного внедорожника пока не раскрываются. Его производство наладят на заводе компании в Мичигане (там же, где собираются пикапы Ranger). В России новинки, конечно же, не будет: американская компания ещё в прошлом году свернула продажи «легковушек» на нашем рынке. Сейчас марка представлена на нашем рынке только коммерческими автомобилями Transit, их выпускают в Татарстане. А производственные площадки во Всеволожске, Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге закрыты.

