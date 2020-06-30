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  • Аудиодебют мотора рамного внедорожника Ford Bronco: до премьеры меньше двух недель

Аудиодебют мотора рамного внедорожника Ford Bronco: до премьеры меньше двух недель

30.06.2020 161 0 0

Американский производитель предложил не только послушать двигатель новинки, но и показал, как автомобиль едет по различным дорогам без асфальта.

 

Поклонники модели ждут уже довольно долго: Ford анонсировал появление внедорожника Bronco ещё осенью 2018 года. Автомобиль выпускался с 1966 по 1996 годы, теперь же к премьере готовится возрождённый SUV – шестого поколения. Напомним, название Bronco решили отдать целому семейству, флагманом которого станет рамный внедорожник: он будет представлен в короткой трёхдверной и длинной пятидверной версиях со съёмными крышей и дверями.

Пока что американцы по-прежнему официально не раскрывают внешность Bronco, хотя рамный внедорожник и в камуфляже, и без маскировки уже попадался в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, экстерьер нового SUV в некоторых деталях повторяет классический внедорожник первого поколения. У него широкие колёсные арки с пластиковыми расширителями, «зубастые» шины с высоким профилем, узкие бамперы с буксировочными крюками и большой дорожный просвет.

В новом видеотизере, который Ford опубликовал в преддверии скорой премьеры, съёмка идёт, так сказать, от «первого лица» (в его роли выступает сам автомобиль). Мы видим и слышим, как он едет по пустыне, тропе в лесу, скалистой местности, траве, а также по грязи и снегу – в ролике представлен весьма широкий ассортимент «бездорожья».

Кроме того, новое видео позволяет услышать, как работает шестицилиндровый двигатель новинки Ford. Официальной информации о моторной гамме пока нет. По предварительным данным, в неё может войти бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей 330 л.с. (542 Нм). Такой вариант есть в линейке самого популярного автомобиля в США – пикапа Ford F-150. В пару к нему, вероятно, предложат десятиступенчатый «автомат».

На фото: прототип Ford Bronco

У Ford Bronco может позже появиться топовая версия с прибавкой Raptor к названию. Не исключено, что такой автомобиль могут оснастить 3,0-литровым турбомотором V6, который числится в гамме актуальных кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator. У этих SUV его отдача составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм.

В свою очередь базовой версии, возможно, достанется 274-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм), идущая в комплекте с механической коробкой передач. Есть вероятность появления в линейке и гибридных Bronco (кстати, гибридная установка на основе 3,5-литрового бензинового мотора V6 EcoBoost недавно появилась у Ford F-150, который сменил поколение).

Судя по видеотизеру, премьера Ford Bronco состоится 13 июля (хотя ранее компания планировала представить новинку 9 числа). Позже Форд покажет и других представителей семейства. Так, в него войдут «младший брат» рамного внедорожника – кроссовер Bronco Sport, который будет доступен с традиционным пятидверным кузовом, а также ожидается пикап, ориентированный в основном на страны Южной Америки.

Напомним, производство Ford Bronco наладят на заводе компании в Мичигане (здесь же собираются пикапы Ranger). Тогда как Bronco Sport будет сходить с конвейера мексиканского предприятия Форд, расположенного в городе Эрмосильо. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса компании пришлось отложить выпуск этих двух новинок, а также электрокроссовера Mustang Mach-E, презентация которого прошла ещё в ноябре 2019 года.

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