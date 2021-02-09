Citroen готовится к запуску нового бюджетного паркетника: свежие фото

Новый кросс предназначен, прежде всего, для Индии и Бразилии, при этом не исключено, что он доберется и до других развивающихся рынков. Модели длиной менее четырех метров прочат бензиновые «тройки», привод же, скорее всего, только передний.

На бразильском рынке марка Citroen представлена уже давно, но к освоению Индии она приступает только сейчас. Там начать решили с дорогого паркетника C5 Aircross, его мелкоузловая сборка уже ведется на местном заводе, в продажу этот SUV поступит в ближайшее время. Однако в индийской гамме Citroen будут и доступные модели с уровнем локализации 90-95%. Ранее из «бюджетников» были анонсированы седан, хэтчбек и кроссовер, первым же из них, как ожидается, запустят паркетник. Замаскированные тестовые прототипы новинки французской марки уже не раз ловили в Индии, так вот считается, что это именно кросс. Порцию свежих снимков опубликовало издание Rushlane.

Модель пока известна под кодовым обозначением C21. Насчет платформы единого мнения среди индийских профильных медиа нет. Некоторые пишут, что «пятидверка» делит «тележку» с прежним Peugeot 208 и Citroen C3 Aircross (он же на заглавном фото) – эти «французы» построены на PF1. Другие полагают, будто в основе C21 лежит упрощенная версия CMP (того же мнения придерживаются и бразильские издания). Напомним, на исходной платформе CMP построены последние Citroen C4, Peugeot 208/2008 и Opel Mokka. Между тем на ранних этапах испытаний мулом для компакта Citroen служил старый Peugeot 208. Как бы то ни было, но длина C21 не превысит четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы.



1 / 2 2 / 2

Судя по шпионским снимкам, спереди модель перекликается с упомянутым C3 Aircross: новинка получила двухэтажную головную оптику (сверху расположены ходовые огни, ниже – основные блоки фар) и похожую радиаторную решетку. Но корма – оригинальная.



Индийцы прочат новинке бензиновую «тройку» 1.2, также не исключено, что модель предложат с турбоверсией этого мотора. Привод же только передний, впрочем, в Индии автомобили с 4WD особым спросом и не пользуются. Среди главных конкурентов – Renault Kiger, Nissan Magnite, Kia Sonet и Hyundai Venue.

Официальная премьера намечена на вторую половину текущего года. Тогда же модель должна встать на конвейер и бразильского завода, там тоже уже ловили тестовые образцы. Машины, собранные в Бразилии, вероятно, отправят на экспорт и в другие страны Латинской Америки, а кроссы индийского производства могут появиться, например, в ЮАР. А вот до России такая «пятидверка» вряд ли доберется.

