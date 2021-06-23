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  • Возвращения легенд не ждите: Lancia готовит три массовые новинки для Европы

Возвращения легенд не ждите: Lancia готовит три массовые новинки для Европы

23.06.2021 883 0 0

Благодаря созданию корпорации Stellantis марка Lancia, ныне представленная только в родной Италии, выжила и получила необходимые ресурсы на развитие — деньги и кадры. Уже кипит работа как минимум над двумя новинками — преемником хэтчбека Ypsilon и компактным кроссовером. Третья новинка — компактный хэтчбек — пока под вопросом.

 

Европейские автолюбители помнят марку Lancia по её элегантным купе Fulvia, Flavia, Flaminia и раллийным легендам Stratos, 037, Delta HF Integrale, но реинкарнации этих восхитительных машин пока что появляются на свет только силами сторонних производителей, таких как Kimera Automobili, а сама Lancia под крылом Stellantis целится в массовый премиум-сегмент европейского рынка вместе с марками Alfa Romeo и DS. В феврале стало известно о том, что Alfa Romeo, DS и Lancia вошли в премиальный куст Stellantis и что их новые модели будут разрабатываться обособленно от «простонародных» Citroen, Fiat, Opel и Peugeot.

На днях мы рассказали о грядущих новинках Alfa Romeo, а сегодня издание Automotive News Europe со ссылкой на осведомлённые источники раскрыло планы Lancia. Руководство Stellantis пока утвердило только две модели. Первой станет субкомпактный хэтчбек, который придёт на смену Ypsilon в середине 2024 года. В его основу ляжет ещё не представленная, но анонсированная летом прошлого года новая модульная платформа eCMP, которая в ближайшее десятилетие станет основной для младших моделей Stellantis. Новый хэтч станет первым электромобилем итальянской марки, но бензиновая версия тоже будет.

В первом квартале 2026 года у Lancia появится полностью электрический компактный кроссовер на платформе STLA Medium — так теперь называют перспективную модульную французскую «тележку» eVMP, разработанную преимущественно для электромобилей (скорее всего, именно она ляжет в основу электрических Opel Astra и Peugeot 308). Эта же платформа будет у нового компактного хэтчбека Lancia (новая Delta?), но он пока не утверждён руководством Stellantis. Если утвердят, то на рынок она выйдет в конце 2027 года.

Три новинки за шесть лет — это, конечно, маловато, но список в любой момент может быть расширен, а три модели это в любом случае лучше, чем одна, как сейчас. С 2017 года Lancia продаёт только хэтчбек Ypsilon (его собирают в польском городе Тыхы вместе с соплатформенным бензиновым Fiat 500) и только в Италии.

Lancia Ypsilon

В феврале немолодой Ypsilon (дебютировал в 2011 году) пережил очередной рестайлинг и, судя по всему, продержится в строю до 2024 года, когда появится его преемник. С января по апрель этого года, по данным ресурса CarSalesBase, продажи Ypsilon составили 18 231 шт., что на 42,1% больше, чем за аналогичных период 2020-го. Весьма неплохой результат на фоне продающегося по всей Европе Hyundai i10, который за первые четыре месяца этого года разошёлся тиражом 17 146 шт.

В прошлом десятилетии Fiat Chrysler Automobiles пыталась продавать под маркой Lancia перелицованные модели Chrysler, но закамуфлированные «американцы» в Европе не прижились — покупали их из рук вон плохо. Дизайн новых моделей Lancia будет создавать опытнейший 58-летний француз Жан-Пьер Плуе, в прошлом веке работавший в Renault, Volkswagen и Ford, а в начале этого века отвечавший за новый стиль Citroen и первые модели суббренда DS. В 2009 году Плуе был назначен директором по дизайну всей Groupe PSA, а теперь занимается всеми 14 брендами Stellantis, но при этом несёт личную ответственность за Lancia.

Новые модели Lancia, разумеется, выйдут за границы Италии и будут продаваться в других европейских странах, а вот перспективы за пределами Европы пока туманные — если новинки будут иметь успех, то руководство Stellantis может задуматься об экспансии Lancia в другие регионы, но пока об этом рано даже мечтать.

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