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  • Модельный ряд Alfa Romeo станет шире: в него может войти возрождённый спорткар GTV

Модельный ряд Alfa Romeo станет шире: в него может войти возрождённый спорткар GTV

21.06.2021 149 0 0

В линейку итальянского бренда, помимо купе и кабриолета, также могут войти компактный хэтчбек, среднеразмерный седан и три кроссовера.

 

Ещё недавно марка Alfa Romeo принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles, однако в начале этого года он объединился с французской группой PSA. Результатом стал новый автогигант Stellantis: предыдущие наименования участников сделки теперь не используются. Напомним, руководство нового игрока рынка решило оставить все бренды, в том числе и малоприбыльный Alfa Romeo.

На фото: Alfa Romeo Stelvio

Напомним, в прошлом «ковидном» году старосветские дилеры Alfa Romeo реализовали 35 718 машин, что на 34,3% меньше, чем в 2019-ом. За первую треть нынешнего года клиенты купили в общей сложности 8456 экземпляров (-5%). Отметим, сейчас модельная линейка бренда насчитывает всего две модели – седан Giulia и паркетник Stelvio. Место ушедшего хэтчбека Giulietta (сейчас дилеры распродают остатки) в дальнейшем займёт кроссовер Tonale.

Сейчас Stellantis готовит новую глобальную стратегию развития всех марок, входящих в состав концерна. Ожидается, что документ появится ближе к концу года. Однако уже сейчас в Сети периодически появляются «кусочки» будущей мозаики, которая впоследствии станет детальным планом развития автогиганта. В частности, британскому изданию Autocar стали известны некоторые подробности о том, какое будущее ждёт Alfa Romeo.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, итальянскому автопроизводителю пообещали инвестиции и не менее десяти лет, чтобы улучшить свои позиции на рынке. Также весной сообщалось, что компания откажется от заднеприводной платформы Giorgio, на которой построены актуальные Giulia и Stelvio. В концерне сочли «тележку» слишком сложной, дорогой и мало пригодной для электрификации. Так что эта платформа будет только ещё у одной модели – грядущего среднеразмерного кроссовера Maserati Grecale.

На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

По данным издания, Alfa Romeo в дальнейшем ждёт расширение модельной линейки: предполагается, что в неё войдут: компактный хэтчбек, среднеразмерный седан, три кроссовера, а также флагманское купе и, вероятно, кабриолет. Роли последних двух, скорее всего, исполнят возрождённые спорткары GTV и Spider – о том, что они снова могут появиться в списке моделей Alfa Romeo, стало известно в прошлом месяце. Предполагается, что купе станет электрокаром, кроме того, окажется четырёхдверным, а в конкуренты новинке прочат BMW i4 и Tesla Model 3. Кабриолет может оказаться в линейке, но точно ещё не скоро: сначала бренду надо начать приносить концерну прибыль.

Предполагается, что в основу Alfa Romeo GTV ляжет та же платформа, на которой впоследствии будут базироваться седан Giulia и кроссовер Stelvio нового поколения (они, вероятно, появятся ближе к концу 2023 года). Речь идёт о модульной платформе STLA Large, которую уже разрабатывает Stellantis (для различных брендов автогиганта). На ней можно будет создавать в том числе подзаряжаемые гибриды и электромобили.

На фото: Alfa Romeo MiTo

В 2023-ем на рынок должен выйти субкомпактный кроссовер Alfa Romeo Brennero: он будет базироваться на платформа STLA Small (CMP). Производство новинки наладят на заводе в Польше, на одной линии с преемниками нынешних Fiat 500X и Jeep Renegade. Brennero «породнится» с такими моделями как Opel Mokka и Peugeot 2008.

По предварительным данным, в список моделей Alfa Romeo может вернуться хэтчбек MiTo, не исключено, что ему тоже дадут в основу «тележку» STLA Small. Ожидается, что этот автомобиль станет самым компактным автомобилем, продаваемым по наиболее доступной цене в линейке итальянского бренда.

Как мы уже упоминали, в скором будущем новинкой марки окажется кроссовер Alfa Romeo Tonale: паркетник создан на платформе ныне не существующего концерна FCA – Small Wide LWB. Автомобиль станет первым подзаряжаемым гибридом бренда. Модель начнут выпускать весной 2022 года.

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