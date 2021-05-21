Alfa Romeo думает о возможности вернуть в линейку спорткары GTV и Spider

Марка Alfa Romeo ранее принадлежала итало-американскому концерну FCA, но в начале текущего года он объединился с французской группой PSA – вместе они образовали нового автогиганта Stellantis (предыдущие наименования компания больше не используются). Руководство Stellantis решило оставить все бренды, в их числе оказался и малоприбыльный итальянский Alfa Romeo. Производителю пообещали инвестиции и не менее десяти лет, чтобы улучшить свои позиции на рынке.



На фото: Alfa Romeo GTV

По итогам прошлого года дилеры Alfa Romeo реализовали в Европе в общей сложности 35 718 машин, это на 34,3% меньше, чем годом ранее. На спад, вероятно, повлияли в том числе последствия пандемии коронавируса, которые ударили по рынку в целом. Отметим, сейчас модельная линейка бренда насчитывает всего две модели – седан Giulia и паркетник Stelvio. Место ушедшего хэтчбека Giulietta (сейчас дилеры распродают остатки) в дальнейшем займёт кроссовер Tonale.



Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что, по мнению руководства Stellantis, у новых Alfa Romeo должны быть уникальные технические особенности. Это вполне подходит слухам о том, что марка может возродить пару спортивных моделей – речь идёт о GTV и Spider. Об этом сообщает издание Motoring со ссылкой на слова нынешнего главы итальянского бренда Жана-Филиппа Импарато.

На фото: Alfa Romeo Spider

Alfa Romeo GTV (Gran Turismo Veloce) – это купе, которое выпускалось в период с 1993-го по 2004 год. За указанный срок с конвейера сошло около 41,7 тыс. машин. В моторной линейке спорткара были четырёхцилиндровые Twin Spark объёмом 1,8 литра и 2,0 литра с отдачей 144 и 155 л.с. соответственно; а также шестицилиндровые 2,0- и 3,0-литровые варианты мощностью 202, 192 и 220 л.с.; также в списке числился 240-сильный V6 объёмом 3,2 литра.

В свою очередь Spider представляет собой кабриолет той же модели, который выпускался с 1995-го по 2006 год. «Двухдверок» с открытым верхом всего было произведено около 39 тыс. единиц. Моторы у Alfa Romeo Spider были такими же как у купе GTV.



Конечно, о планах по возрождению спортивных моделей из прошлого речи пока не идёт: соответствующего заявления от компании не было. Пока что Жан-Филипп Импарато лишь отметил «личную заинтересованность» в GTV и Spider. Глава компании заявил, что сначала он доведёт Alfa Romeo до определённого уровня экономических показателей, а потом можно будет вернуться к обсуждению вопроса возвращения спорткаров.



Напомним, в прошлом месяце стало известно о том, что Stellantis не стал поддерживать альфовскую платформу Giorgio, посчитав её слишком сложной, дорогой и мало пригодной для электрификации (что на сегодняшний день является очень важным в автопроме). Так что кроме Giulia и Stelvio платформу Giorgio официально получит только грядущий среднеразмерный кроссовер Maserati Grecale.

