Jeep показал двухрядный гибрид Grand Cherokee 4xe: есть отличия от «растянутой» версии

Прошлый год оказался непростым для многих автопроизводителей, в том числе и для Jeep. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры продали в США 209 786 экземпляров Grand Cherokee, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В текущем году ситуация начала исправляться: за первое полугодие клиенты купили 107 924 автомобиля (почти на 12% больше, чем в январе-июне 2020-го).



Напомним, Jeep представил Grand Cherokee пятого поколения в начале января текущего года, тогда модель предстала в одном варианте – удлинённой трёхрядной модификации с приставкой в виде литеры «L» к названию. Колёсная база этого SUV равна 3091мм, а его длина – 5204 мм. Теперь американский производитель рассекретил двухрядную «короткую» версию: такой Grand Cherokee вытянулся в длину на 4999 мм, а расстояние между осями у модификации – 2959 мм.



На фото: Jeep Grand Cherokee 4xe

Новинка отличается от Grand Cherokee L не только задней частью и остеклением, также у представленного двухрядного гибридного автомобиля пересмотрено оформление переднего бампера со встроенными воздухозаборниками. В дальнейшем автомобиль, вероятно, снабдят функцией биометрического распознавания: в 2025 году внедорожник сможет идентифицировать владельца, чтобы автоматически разблокировать двери и запустить двигатель.



В основе Jeep Grand Cherokee лежит платформа Giorgio, на которой базируется актуальный паркетник итальянского бренда – Alfa Romeo Stelvio (обе марки входят в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале текущего года). Напомним, «растянутую» версию презентовали с двумя двигателями в гамме: 294-сильным мотором Pentastar объёмом 3,6 литра (максимальный крутящий момент – 348 Нм), а также с 362-сильным V8 Hemi объёмом 5,7 литра (529 Нм).



На фото: трёхрядный Jeep Grand Cherokee

Официальной информации о «начинке» подключаемого гибрида Grand Cherokee пока нет. Не исключено, что он получит такую же установку, которой оснащается и внедорожник Wrangler 4xe. Речь идёт о 2,0-литровой «турбочетвёрке», работающей в тандеме с двумя электромоторами, один из которых интегрирован в «автомат». Тяговый аккумулятор располагается под полом. Отметим, у Wrangler совокупная отдача системы составляет 380 л.с. (крутящий момент – 637 Нм).



Совсем недавно мы рассказывали о планах автогиганта Stellantis, касающихся электрификации. Уже к 2025 году бренд Jeep намерен предлагать автомобили с нулевым уровнем выбросов в каждом из своих сегментов. К этому сроку производитель планирует достичь уровня в 70% продаж электрифицированных машин от общего количества.



В общей сложности концерн собирается потратить на электрификацию 30 млрд евро – эта сумма должна быть освоена до 2025 года. В дальнейшем потребуются ещё инвестиции, ведь к 2030 году будут построены и выйдут на полную мощность все Гигафабрики (в Европе и Северной Америке их будет пять). Напомним, помимо этого, в Stellantis намерены в случае, если это будет необходимо, закупать батареи у сторонних поставщиков или организовывать с ними СП.

