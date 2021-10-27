Stellantis сокращает выбор: у минивэна Chrysler Pacifica будет меньше гибридных версий

В настоящее время марка Chrysler принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале этого года в результате слияния концерна FCA и группы PSA. Дела у бренда на домашнем рынке идут не очень: с 2016 года наблюдается беспрерывный «минус». В течение «ковидного» 2020-го в США клиенты купили 110 464 машины, что на 13% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за 2015-ый модель разошлась тиражом в 324 846 экземпляров, а пиковым для бренда остаётся 2005-ый, когда было продано почти 650 тыс. машин. Отметим, в нынешнем году у марки по-прежнему отрицательная динамика: за первые три квартала показатель составил 74 139 единиц, что на 2,3% меньше, чем в январе-сентябре 2020-го.



На фото: актуальный минивэн Chrysler Pacifica Hybrid

На сегодняшний день в модельный ряд марки входит всего пара автомобилей: большой седан 300 и минивэн Pacifica. Результаты продаж Pacifica на домашнем рынке снижаются в течение последних двух лет. Так, в 2020-ом модель разошлась тиражом в 93 802 экземпляра (на 4% меньше, чем годом ранее). В текущем году у автомобиля тоже фиксируется «минус»: за январь-сентябрь в Штатах было реализовано 59 502 шт., что на 7,4% меньше, чем за первые три квартала 2020-го).



Как мы сообщали ранее, Chrysler готовит Pacifica 2022 модельного года. Известно, что после обновления топовые версии модели в стандартном исполнении будут поставляться с передним приводом, а система AWD окажется для них опцией. Вероятно, это позволит производителю сделать более доступной цену минивэна с богатым уровнем оснащения.

Теперь стали известны изменения, которые ждут Pacifica Hybrid следующего модельного года. Всего останется три комплектации, теперь начальной версией станет Touring L, которая заменит актуальную базовую Touring. Минимальная цена на домашнем рынке – 46 760 долларов (на 745 долларов больше, чем актуальная стартовая версия). Вторая комплектация – Limited, её стоимость начинается с 50 660 долларов (на 1675 долларов больше, чем у модели 2021-го). Топовое исполнение – Pinnacle – обойдётся клиентам в 54 940 долларов (на 450 долларов больше). Силовая установка у всех версий едина, в её основе находится V6 объёмом 3,6 литра, работающий в тандеме с с электромотором. Мощность – 264 л.с.



По данным MoparInsiders, одним из наиболее заметных изменений окажется резкое сокращение количества доступных конфигураций. Так, если у нынешней модели их максимально доступное число составляет 3550, то после обновления останется всего 53. Такое сокращение стало возможным за счёт того, что часть опций теперь перенесли в список стандартного оснащения.

К примеру, в список стандартных Chrysler перенёс новую систему напоминания проверки задних кресел (чтобы водители не забывали детей в автокреслах); ещё в этом перечне у Pacifica теперь есть система фильтрации чистого воздуха: она очищает 95% частиц воздуха, отделяет пыльцу, иные аллергены и бактерии.



На фото: салон актуального минивэна Chrysler Pacifica

Как сообщалось ранее, в ходе обновления к 2022 году все версии Chrysler Pacifica получат специальный «зимний пакет», который войдёт в список стандартного оснащения. Он включает в себя подогрев рулевого колеса, а также кресел водителя и переднего пассажира.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев у Chrysler наблюдались так называемые «производственные проблемы»: в определённый момент выпуск Pacifica на сборочном заводе Windsor в Онтарио (Канада) пришлось даже полностью временно приостановить из-за нехватки комплектующих.

