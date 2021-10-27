Гибридные авто ×
  • Stellantis сокращает выбор: у минивэна Chrysler Pacifica будет меньше гибридных версий

Stellantis сокращает выбор: у минивэна Chrysler Pacifica будет меньше гибридных версий

27.10.2021 83 0 0

Американская компания решила убрать базовую гибридную модификацию модели и переписать ценники автомобиля 2022 модельного года в сторону повышения.

 

В настоящее время марка Chrysler принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале этого года в результате слияния концерна FCA и группы PSA. Дела у бренда на домашнем рынке идут не очень: с 2016 года наблюдается беспрерывный «минус». В течение «ковидного» 2020-го в США клиенты купили 110 464 машины, что на 13% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за 2015-ый модель разошлась тиражом в 324 846 экземпляров, а пиковым для бренда остаётся 2005-ый, когда было продано почти 650 тыс. машин. Отметим, в нынешнем году у марки по-прежнему отрицательная динамика: за первые три квартала показатель составил 74 139 единиц, что на 2,3% меньше, чем в январе-сентябре 2020-го.

На фото: актуальный минивэн Chrysler Pacifica Hybrid

На сегодняшний день в модельный ряд марки входит всего пара автомобилей: большой седан 300 и минивэн Pacifica. Результаты продаж Pacifica на домашнем рынке снижаются в течение последних двух лет. Так, в 2020-ом модель разошлась тиражом в 93 802 экземпляра (на 4% меньше, чем годом ранее). В текущем году у автомобиля тоже фиксируется «минус»: за январь-сентябрь в Штатах было реализовано 59 502 шт., что на 7,4% меньше, чем за первые три квартала 2020-го).

Как мы сообщали ранее, Chrysler готовит Pacifica 2022 модельного года. Известно, что после обновления топовые версии модели в стандартном исполнении будут поставляться с передним приводом, а система AWD окажется для них опцией. Вероятно, это позволит производителю сделать более доступной цену минивэна с богатым уровнем оснащения.

Теперь стали известны изменения, которые ждут Pacifica Hybrid следующего модельного года. Всего останется три комплектации, теперь начальной версией станет Touring L, которая заменит актуальную базовую Touring. Минимальная цена на домашнем рынке – 46 760 долларов (на 745 долларов больше, чем актуальная стартовая версия). Вторая комплектация – Limited, её стоимость начинается с 50 660 долларов (на 1675 долларов больше, чем у модели 2021-го). Топовое исполнение – Pinnacle – обойдётся клиентам в 54 940 долларов (на 450 долларов больше). Силовая установка у всех версий едина, в её основе находится V6 объёмом 3,6 литра, работающий в тандеме с с электромотором. Мощность – 264 л.с.

По данным MoparInsiders, одним из наиболее заметных изменений окажется резкое сокращение количества доступных конфигураций. Так, если у нынешней модели их максимально доступное число составляет 3550, то после обновления останется всего 53. Такое сокращение стало возможным за счёт того, что часть опций теперь перенесли в список стандартного оснащения.

К примеру, в список стандартных Chrysler перенёс новую систему напоминания проверки задних кресел (чтобы водители не забывали детей в автокреслах); ещё в этом перечне у Pacifica теперь есть система фильтрации чистого воздуха: она очищает 95% частиц воздуха, отделяет пыльцу, иные аллергены и бактерии.

На фото: салон актуального минивэна Chrysler Pacifica

Как сообщалось ранее, в ходе обновления к 2022 году все версии Chrysler Pacifica получат специальный «зимний пакет», который войдёт в список стандартного оснащения. Он включает в себя подогрев рулевого колеса, а также кресел водителя и переднего пассажира.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев у Chrysler наблюдались так называемые «производственные проблемы»: в определённый момент выпуск Pacifica на сборочном заводе Windsor в Онтарио (Канада) пришлось даже полностью временно приостановить из-за нехватки комплектующих.

минивэн США авторынок гибридные авто Chrysler Chrysler Pacifica

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Дорог, но все еще достоин: стоит ли покупать Lexus RX III за 2,3 миллиона рублей Цены на подержанные автомобили растут вслед за стоимостью новых. Год-полтора назад мы выбирали за 2-2,5 миллиона крупный кроссовер вроде Ford Explorer V или даже Nissan Patrol VI, а сейчас... 1854 0 0 26.10.2021
Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 1614 0 0 25.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит? Список самых ненавистных для самих водителей, но при этом популярных нарушений довольно велик и у каждого индивидуален: здесь и езда по обочине, и отсутствие страховки у виновника ДТП, и... 638 1 3 25.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60610 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30094 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26340 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings