Chrysler собирается обновить Pacifica: полный привод станет опцией

Ранее модель довольно долго не выпускали из-за производственных проблем. Теперь американская марка готовит свой минивэн к 2022 модельному году.

​Марка Chrysler сейчас принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале этого года в результате слияния концерна FCA и группы PSA. У бренда на домашнем рынке наблюдается беспрерывный «минус» с 2016 года. По итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали в США 110 464 машины, что на 13% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в течение 2015-го клиенты купили 324 846 экземпляров, а топовым для бренда остаётся 2005-ый (было продано почти 650 тыс. машин). В текущем году рынок восстанавливается после кризиса, так что у марки «плюс»: в первой половине реализовали 58 637 машин, что на 33,3% больше, чем в январе-июне 2020-го.



На фото: актуальный Chrysler Pacifica

Показатели минивэна Pacifica на домашнем рынке снижаются в течение пары лет. Так, в 2020-ом модель разошлась тиражом в 93 802 экземпляра (на 4% меньше, чем годом ранее). В текущем году у автомобиля пока фиксируется положительная динамика: за январь-июнь в Штатах было продано 47 571 шт. (на 33,6% больше, чем за первые шесть месяцев).

В течение последних нескольких месяцев у Chrysler наблюдались производственные проблемы: в определённый момент выпуск Pacifica на сборочном заводе Windsor в Онтарио (Канада) был полностью временно остановлен из-за нехватки комплектующих. В компании отметили, что спрос на минивэн по-прежнему высокий, сейчас здесь готовят вариант Pacifica 2022 модельного года.



Сообщается, что после обновления топовые версии модели в стандартном исполнении будут поставляться с передним приводом, а система AWD окажется для них опцией. Предполагается, что это позволит производителю сделать более доступной цену минивэна с богатым уровнем оснащения.

В зарубежных СМИ такой шаг назвали вполне оправданным, потому что многим клиентам не нужен полный привод. Любопытно, что он появился у Pacifica только в прошлом году, причём тогда сообщалось, что по просьбам именно пользователей, не желавших пересаживаться на кроссоверы.



По сведениям издания MoparInsiders, стартовый ценник базового переднеприводного Chrysler Pacifica 2022 модельного года будет равен 48 320 долларов (эквивалентно примерно 3,52 млн рублей по текущему курсу). Вариант с AWD, вероятно, обойдётся в 50 915 долларов (около 3,71 млн рублей). Предполагается, что самое богатое исполнение минивэна с FWD будет стоить 52 775 долларов (около 3,85 млн рублей), а с системой полного привода – не менее 55 370 долларов (около 4,04 млн рублей).

В ходе обновления к 2022 году все автомобили получат специальный «зимний пакет», который войдёт в список стандартного оснащения. Он включает в себя подогрев кресел водителя и переднего пассажира, а также подогрев рулевого колеса. Различным исполнениям добавят и других функций, в том числе систем безопасности.