Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-таки появилась на свет, причём в России. Зачем?

Мода на купеобразные кроссоверы, то есть хэтчбеки вместо универсалов, для меня всегда была загадкой, потому что в целом с точки зрения как эстетики, так и практичности это довольно сомнительное решение. Правда, в последние годы от подобных моделей потихоньку начинают отказываться даже изобретатели этого сегмента – BMW и Mercedes-Benz. В России же кросс-купе по-прежнему горячо любимы, а потому новый Haval F7x стал эксклюзивом для нашего рынка. Чтобы было на что менять престарелых «немцев», правильно?

Минус хром и «дворник»

F7 и F7x чрезвычайно похожи. С новичка убрали весь хром – боковые окна, бамперы и пороги теперь украшены чёрным глянцем. Профиль кузова отличается едва заметно – заднее стекло у хэтчбека завалено лишь чуть сильнее, чем на универсале. Сложный спойлер на багажной двери стал простым козырьком, стеклоочиститель исчез, а линия бокового окошка слегка взлетает вверх в районе багажника. Вот, пожалуй, и все отличия. Ах, да! Вместо шести цветов кузова осталось четыре: «Океанический лазурит», «Галактический чёрный», «Благородный агат» и «Дымчатый жемчуг».

А вот интерьер F7x может быть «любого цвета при условии, что он чёрный». Выбора нет, а жаль. У кросс-купе, как ни странно, другой руль, знакомый нам, к примеру, по другой «семёрке» Haval – с буквой H. Здесь же он смотрится весьма чужеродно, и изящное рулевое колесо с круглой ступицей от обычного F7 было бы намного уместнее. Зато у водительского кресла появилась регулировка по углу наклона подушки – вещь полезная, особенно с учётом того, что подушка традиционно коротковата.

Приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 14,6-дюймовый центральный дисплей нам знакомы по F7. У «приборки», увы, так и не появилась классическая тема оформления с нормальными шкалами – только разбросанные по углам цифры и бесполезная анимация дорожной обстановки. Тачскрин работает шустро, изображение яркое и высокого разрешения, есть встроенные сервисы от Яндекса, меню логично и незатейливо – ничего нового.

Нюансы и доработки

На втором ряду хэтчбека на удивление просторно: крыша не давит на голову и по сравнению с универсалом ничем не ущемляет пассажиров. Разве что второй люк в крыше стал чуть меньше. Объём багажника у F7x точно такой же, как у F7 – 376 литров, но только если учитывать пространство сугубо под шторкой. Если сложить спинки второго ряда, кросс-купе проиграет универсалу 50 литров: 1278 против 1328 литров из-за более ощутимого наклона багажной двери. Для пущего удобства шторку, разумеется, можно снять. Под полом багажника – докатка и стандартный набор инструментов.

Haval F7x, собственно, как и обычный F7, построен на модульной платформе L.E.M.O.N. По технике никаких отличий между моделями нет, кроме принципиального отсутствия у кросс-купе переднеприводных версий с «турбополторашкой». Хэтчбек доступен только с 2,0-литровым 192-сильным мотором GW4N20 с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом газораспределительного механизма, 7-ступенчатым роботом HYT7DCT1 производства Hycet и подключаемым силами муфты Haldex шестого поколения полным приводом.

Специально для России кроссовер пережил несколько доработок и получил расширенную обработку от коррозии, бачок омывателя ветрового стекла объёмом 4,6 литра, подготовку под установку фаркопа, подогрев руля, всех кресел, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Ровно и стабильно

С точки зрения техники F7x отличается от F7 лишь подвеской – у хэтчбека чуть более жёсткие пружины и слегка иные настройки ходовой части. Это заметно только в некоторых отнюдь не гражданских режимах эксплуатации. Например, при быстрой езде по грунтовке или просто плохой дороге с крайне неоднородным рельефом. Там, где универсал допустил бы небольшую раскачку, кросс-купе сохраняет стабильность. Автомобиль чуть меньше кренится в быстрых поворотах, но разница здесь тоже едва уловима.

Зато на скоростной дуге всё так же заметно, насколько руль «пустой» – усилие на нём лишь фоновое и при вращении никак не меняется. Да, есть на выбор три режима работы усилителя: «Лёгкий», «Комфорт» и «Спорт», но они отличаются друг от друга лишь нарастающим утяжелением, а не обратной связью. Перебрав все варианты, я оставил руль «лёгким» – в борьбе с искусственным усилием нет смысла.

А вот силовой агрегат настроен отлично, и посетовать можно лишь на секундную паузу после нажатия педали газа. Причём дело не в трансмиссии: чувствуется, что робот скидывает пару передач вниз почти моментально, но ускорение заставляет себя ждать. Кстати, коробка передач жонглирует ступенями весьма умело – переключения плавные и уместные. Только в одной ситуации робот неожиданно теряется и начинает откровенно тупить: при быстром переходе из D в R и обратно. Например, когда разворачиваешься в стеснённых условиях.

Кроссовер предлагает на выбор шесть режимов движения: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand и Off Road. Первый из них – действительно «нормальный», это своего рода дефолтные настройки. «Эко» делает силовой агрегат ленивым, спортивный – обостряет реакции на педаль газа и держит обороты выше. «Снежный» отличается от «Песочного» тонкими настройками. В Snow кроссовер избегает пробуксовки и при распределении момента отдаёт приоритет передней оси, в Sand педаль газа более отзывчива, а тяга делится между осями примерно пополам.

А можно не заморачиваться с выбором режимов и просто включить Off Road, в котором электроника довольно умело распределяет момент между колёсами и даже имитирует блокировки дифференциалов. Муфта же ни в одном из режимов не блокируется: как делить тягу по осям, решают программные алгоритмы в зависимости от текущих условий. И напоследок про аппетит: F7x довольно-таки прожорлив. Заявленных 11 литров в городском цикле нет и рядом – даже в смешанном режиме он легко выпивает 12-13 литров на сотню.

Конкуренты и цены

Что в итоге? Haval F7x понравится тем, кто любит спортивный антураж и не прочь порой прохватить чуть быстрее обычного. Особенно по просёлочной дороге – на хорошем асфальте разница будет ощутима разве что в предельных режимах езды. Но главный плюс F7x – сам факт его существования. Потому что конкурентов у этого кросс-купе на нашем рынке не осталось, кроме Tugella… ой, то есть Knewstar. И конкурент он весьма символический – из-за цены.

Хэтчбек F7x продаётся только в двух топовых для универсала F7 версиях. Исполнение Premium за 3 349 000 рублей предлагает джентльменский набор подогревов, двухзонный климат-конт­роль, вентиляцию и электроприводы водительского кресла, систему кругового обзора, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности. Комплектация Tech Plus за 3 549 000 рублей вдобавок оснащена панорамной крышей, проекционным дисплеем, вентиляцией и электроприводами пассажирского сиденья, а также полным набором водительских ассистентов.

Получается, что доплата за кросс-купе по сравнению с обычной версией – всего 50 000 рублей. Ньюстар же стартует с 4 162 990 рублей за базовую комплектацию. Это изрядно дороже, пусть и мотор у него чуть мощнее, а вместо робота установлен гидромеханический 8-ступенчатый автомат. Конечно, вряд ли в Haval рассчитывают на бешеный спрос, но доплата за редкий и, как почему-то принято считать, стильный кузов – чисто символическая.

Кстати, феномен популярности купеобразных кроссоверов исследовала американская консалтинговая компания Strategic Vision. Оказывается, статистика говорит, что покупатели кросс-купе в среднем на четыре-пять лет моложе, чем те, кто выбирает «классические» версии в кузове универсал. Такие модели помогают автопроизводителю снизить средний возраст покупателей, что является, по мнению маркетологов, одним из ключевых факторов для оценки привлекательности бренда.