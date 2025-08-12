Новинки ×

Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x

12.08.2025 758 0 1

Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-таки появилась на свет, причём в России. Зачем?

Мода на купеобразные кроссоверы, то есть хэтчбеки вместо универсалов, для меня всегда была загадкой, потому что в целом с точки зрения как эстетики, так и практичности это довольно сомнительное решение. Правда, в последние годы от подобных моделей потихоньку начинают отказываться даже изобретатели этого сегмента – BMW и Mercedes-Benz. В России же кросс-купе по-прежнему горячо любимы, а потому новый Haval F7x стал эксклюзивом для нашего рынка. Чтобы было на что менять престарелых «немцев», правильно?

Минус хром и «дворник»

F7 и F7x чрезвычайно похожи. С новичка убрали весь хром – боковые окна, бамперы и пороги теперь украшены чёрным глянцем. Профиль кузова отличается едва заметно – заднее стекло у хэтчбека завалено лишь чуть сильнее, чем на универсале. Сложный спойлер на багажной двери стал простым козырьком, стеклоочиститель исчез, а линия бокового окошка слегка взлетает вверх в районе багажника. Вот, пожалуй, и все отличия. Ах, да! Вместо шести цветов кузова осталось четыре: «Океанический лазурит», «Галактический чёрный», «Благородный агат» и «Дымчатый жемчуг».

А вот интерьер F7x может быть «любого цвета при условии, что он чёрный». Выбора нет, а жаль. У кросс-купе, как ни странно, другой руль, знакомый нам, к примеру, по другой «семёрке» Haval – с буквой H. Здесь же он смотрится весьма чужеродно, и изящное рулевое колесо с круглой ступицей от обычного F7 было бы намного уместнее. Зато у водительского кресла появилась регулировка по углу наклона подушки – вещь полезная, особенно с учётом того, что подушка традиционно коротковата. 

Приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 14,6-дюймовый центральный дисплей нам знакомы по F7. У «приборки», увы, так и не появилась классическая тема оформления с нормальными шкалами – только разбросанные по углам цифры и бесполезная анимация дорожной обстановки. Тачскрин работает шустро, изображение яркое и высокого разрешения, есть встроенные сервисы от Яндекса, меню логично и незатейливо – ничего нового. 

Нюансы и доработки

На втором ряду хэтчбека на удивление просторно: крыша не давит на голову и по сравнению с универсалом ничем не ущемляет пассажиров. Разве что второй люк в крыше стал чуть меньше. Объём багажника у F7x точно такой же, как у F7 – 376 литров, но только если учитывать пространство сугубо под шторкой. Если сложить спинки второго ряда, кросс-купе проиграет универсалу 50 литров: 1278 против 1328 литров из-за более ощутимого наклона багажной двери. Для пущего удобства шторку, разумеется, можно снять. Под полом багажника – докатка и стандартный набор инструментов.

Haval F7x, собственно, как и обычный F7, построен на модульной платформе L.E.M.O.N. По технике никаких отличий между моделями нет, кроме принципиального отсутствия у кросс-купе переднеприводных версий с «турбополторашкой». Хэтчбек доступен только с 2,0-литровым 192-сильным мотором GW4N20 с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом газораспределительного механизма, 7-ступенчатым роботом HYT7DCT1 производства Hycet и подключаемым силами муфты Haldex шестого поколения полным приводом.

Специально для России кроссовер пережил несколько доработок и получил расширенную обработку от коррозии, бачок омывателя ветрового стекла объёмом 4,6 литра, подготовку под установку фаркопа, подогрев руля, всех кресел, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Ровно и стабильно

С точки зрения техники F7x отличается от F7 лишь подвеской – у хэтчбека чуть более жёсткие пружины и слегка иные настройки ходовой части. Это заметно только в некоторых отнюдь не гражданских режимах эксплуатации. Например, при быстрой езде по грунтовке или просто плохой дороге с крайне неоднородным рельефом. Там, где универсал допустил бы небольшую раскачку, кросс-купе сохраняет стабильность. Автомобиль чуть меньше кренится в быстрых поворотах, но разница здесь тоже едва уловима.

Зато на скоростной дуге всё так же заметно, насколько руль «пустой» – усилие на нём лишь фоновое и при вращении никак не меняется. Да, есть на выбор три режима работы усилителя: «Лёгкий», «Комфорт» и «Спорт», но они отличаются друг от друга лишь нарастающим утяжелением, а не обратной связью. Перебрав все варианты, я оставил руль «лёгким» – в борьбе с искусственным усилием нет смысла.

А вот силовой агрегат настроен отлично, и посетовать можно лишь на секундную паузу после нажатия педали газа. Причём дело не в трансмиссии: чувствуется, что робот скидывает пару передач вниз почти моментально, но ускорение заставляет себя ждать. Кстати, коробка передач жонглирует ступенями весьма умело – переключения плавные и уместные. Только в одной ситуации робот неожиданно теряется и начинает откровенно тупить: при быстром переходе из D в R и обратно. Например, когда разворачиваешься в стеснённых условиях.

Кроссовер предлагает на выбор шесть режимов движения: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand и Off Road. Первый из них – действительно «нормальный», это своего рода дефолтные настройки. «Эко» делает силовой агрегат ленивым, спортивный – обостряет реакции на педаль газа и держит обороты выше. «Снежный» отличается от «Песочного» тонкими настройками. В Snow кроссовер избегает пробуксовки и при распределении момента отдаёт приоритет передней оси, в Sand педаль газа более отзывчива, а тяга делится между осями примерно пополам.

А можно не заморачиваться с выбором режимов и просто включить Off Road, в котором электроника довольно умело распределяет момент между колёсами и даже имитирует блокировки дифференциалов. Муфта же ни в одном из режимов не блокируется: как делить тягу по осям, решают программные алгоритмы в зависимости от текущих условий. И напоследок про аппетит: F7x довольно-таки прожорлив. Заявленных 11 литров в городском цикле нет и рядом – даже в смешанном режиме он легко выпивает 12-13 литров на сотню.

Конкуренты и цены

Что в итоге? Haval F7x понравится тем, кто любит спортивный антураж и не прочь порой прохватить чуть быстрее обычного. Особенно по просёлочной дороге – на хорошем асфальте разница будет ощутима разве что в предельных режимах езды. Но главный плюс F7x – сам факт его существования. Потому что конкурентов у этого кросс-купе на нашем рынке не осталось, кроме Tugella… ой, то есть Knewstar. И конкурент он весьма символический – из-за цены.

Хэтчбек F7x продаётся только в двух топовых для универсала F7 версиях. Исполнение Premium за 3 349 000 рублей предлагает джентльменский набор подогревов, двухзонный климат-конт­роль, вентиляцию и электроприводы водительского кресла, систему кругового обзора, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности. Комплектация Tech Plus за 3 549 000 рублей вдобавок оснащена панорамной крышей, проекционным дисплеем, вентиляцией и электроприводами пассажирского сиденья, а также полным набором водительских ассистентов.

Получается, что доплата за кросс-купе по сравнению с обычной версией – всего 50 000 рублей. Ньюстар же стартует с 4 162 990 рублей за базовую комплектацию. Это изрядно дороже, пусть и мотор у него чуть мощнее, а вместо робота установлен гидромеханический 8-ступенчатый автомат. Конечно, вряд ли в Haval рассчитывают на бешеный спрос, но доплата за редкий и, как почему-то принято считать, стильный кузов – чисто символическая. 

Кстати, феномен популярности купеобразных кроссоверов исследовала американская консалтинговая компания Strategic Vision. Оказывается, статистика говорит, что покупатели кросс-купе в среднем на четыре-пять лет моложе, чем те, кто выбирает «классические» версии в кузове универсал. Такие модели помогают автопроизводителю снизить средний возраст покупателей, что является, по мнению маркетологов, одним из ключевых факторов для оценки привлекательности бренда.

Технические характеристики Haval F7x
Кузов
Тип кузовахэтчбек
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4780/1890/1707
Колесная база, мм2800
Колея передняя/задняя, мм1631/1640
Дорожный просвет, мм191
Масса снаряженная/полная, кг1830/2225
Объём багажника, л376
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1998
Мощность, л.с./кВт/об/мин192/141/5600-6300
Крутящий момент, Н·м/об/мин320/1500-4000
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, роботизированная, 7-ступенчатая
Приводполный, автоматически подключаемый, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняянезависимая, пружинная, многорычажная
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин235/55 R19
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч190
Время разгона 0–100 км/ч, с9,4
Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км11,0/7,2/8,6
Ёмкость топливного бака, л60
ТопливоАИ-92 и выше
кроссовер Китай новые авто тест-драйв новинки Haval Haval F7x

 

