Рейтинг надёжности J.D. Power 2025: Lexus опять лучший, VW скатился на последнее место

J.D. Power оценивает надёжность представленных на рынке США легковых автомобилей уже 36 лет, время от времени совершенствуя методику исследования, так как машины становятся сложнее, обзаводятся новыми системами и функциями. Последний раз методика была обновлена в 2022 году, актуальный протокол учитывает 184 потенциальные проблемы, разбитые на девять категорий: микроклимат, электронные ассистенты водителя, опыт вождения, экстерьер, вторичная эргономика (выключатели, экраны, джойстики и т.д.), мультимедийная система, интерьер, силовой агрегат, сиденья.

Рейтинг надёжности 2025 основан на проведённых в период с августа 2024 года по ноябрь 2024 года опросах 34 175 американских владельцев автомобилей 3-летнего возраста (купленных в 2021 году, но относящихся к 2022 модельному году) и фиксирует количество проблем, с которыми столкнулись владельцы с момента покупки своих машин. Из их ответов формируется индекс PP100, показывающий количество выявленных проблем на 100 автомобилей, то есть чем PP100 меньше, тем лучше. Ниже приводим рейтинг надёжности марок.

Средний показатель PP100 по сравнению с прошлым годом увеличился с 190 до 202, то есть в целом автомобили стали менее надёжными. Аналитики J.D. Power объясняют столь заметное снижение среднего PP100 тем обстоятельством, что 2021 год был пандемийным, автозаводы работали с перерывами, в режиме дефицита комплектующих и трудовых ресурсов, использовали порой обходные технологии, что в итоге сказалось на снижении качества и надёжности произведённых автомобилей. От себя заметим, что если через пару лет средний показатель PP100 не вырастет, то можно будет сделать вывод, что влияние пандемии COVID-19 не так уж велико, а качество и надёжность автомобилей снижаются по другим, более фундаментальным причинам.

Если сравнить свежий рейтинг с прошлогодним, то можно увидеть, что Toyota съехала со второго места на четвёртое, пропустив вперёд Buick и Mazda. Сильно продвинулась вверх «вечно болезная» марка Alfa Romeo, опередив Subaru, а вот последнее место теперь занимает Volkswagen. Худшая из премиальных марок — Audi.

Далее перечислим самые надёжные модели автомобилей по классам в их американском понимании: маленькие SUV — Nissan Kicks, компактные легковые автомобили — Toyota Corolla, компактные премиальные легковые автомобили — BMW 3 Series, компактные SUV — Toyota RAV4, компактные премиальные SUV — Mercedes-Benz GLC, среднеразмерные легковые автомобили — Toyota Camry, среднеразмерные SUV — Nissan Murano, среднеразмерные премиальные SUV — Lexus GX, более крупные среднеразмерные SUV — GMC Acadia, более крупные среднеразмерные премиальные SUV — Cadillac XT6, большие SUV — Chevrolet Tahoe, среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma, большие пикапы — Chevrolet Silverado, тяжёлые пикапы — Chevrolet Silverado HD, минивэны — Toyota Sienna, премиальные спорткары — Chevrolet Corvette.

Внимательный читатель заметит, что в прошлом году классов было больше, но это обычная для J.D. Power история, просто в этом году в некоторых классах не нашлось моделей с достойным показателем PP100, то есть выше среднего.

Toyota Avalon 2022 модельного года

Самым надёжным автомобилем по результатам исследования, как мы уже сказали выше, признан большой седан Toyota Avalon — он ушёл с американского рынка в 2022 году, то есть в рейтинг J.D. Power 2026 года уже не попадёт.

Наибольшее количество выявленных проблем у исследованных автомобилей приходится на бортовую электронику, а именно на мультимедийные системы и качество их взаимодействия со смартфонами, причём с каждым годом проблем такого рода становится всё больше, то есть автопроизводители пока не в состоянии ничего с этим сделать — хотят, но не могут. Полный отчёт доступен на сайте J.D. Power.

