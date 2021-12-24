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  • Последний рывок перед отставкой: Toyota обновила Avalon до 2022 модельного года

Последний рывок перед отставкой: Toyota обновила Avalon до 2022 модельного года

24.12.2021 278 0 0

Модель японской марки покинет американский рынок: производство на заводе в штате Кентукки будет завершено в 2022 году. Однако «четырёхдверка» по-прежнему будет представлена в Китае.

 

Toyota выпускает свой большой седан Avalon в США с 1995 года, модель актуального пятого поколения была представлена в 2018-ом. Продажи «четырёхдверки» на американском рынке снижаются с 2019-го. Так, в течение «ковидного» прошлого года автомобиль разошёлся в Штатах тиражом в 18 421 шт., что на 33,7% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатель модели вырос: за январь-ноябрь клиенты купили 18 338 единиц, что на 11,1% больше, чем за первые одиннадцать месяцев 2020-го.

На фото: Toyota Avalon 2022 модельного года

Результаты Toyota Avalon нельзя назвать выдающимися, а класс, которому принадлежит модель (непремиальные большие седаны) в США постепенно исчезает. Так что нет ничего удивительного в том, что японская компания не стала тратиться на разработку рестайлинговой версии Avalon (по плану обновление ожидалось во второй половине 2022-го). Вместо этого «четырёхдверку» отправят в отставку, после того, как будут распроданы все машины нового модельного года.

Теперь в компании рассказали о Toyota Avalon 2022 модельного года для американского рынка: сейчас машины уже добрались до дилеров. Очевидно, что каких-либо масштабных изменений ждать не стоило. Известно, что выбор версий сократится. Так, из продажи исчезнут модификации с полным приводом, кроме того, не получится купить автомобиль в варианте спортивной отделки TRD.

Из плюсов – «посвежевший» Avalon уже в стандартной версии получил ряд функций, отвечающих за безопасность, в их числе обновлённый пакет Toyota Safety Sense 2.5+, который включает в себя динамический круиз-контроль, систему слежения за полосой движения, мониторинг слепых зон и т.д. Кроме того, «четырёхдверку» снабдят системой, которая напоминает о необходимости проверить задние сиденья перед тем, как покинуть машину.

Toyota Avalon 2022 модельного года можно купить в одном из шести уровней отделки, в том числе новый вариант XSE Nightshade: визуально его можно отличить от «обычных» версий по решётке радиатора, глянцевым чёрным элементам декора (дверным ручкам, корпусам боковых зеркал, антенне акулий плавник), такого же цвета 19-дюймовым легкосплавным колёсным дискам и заднему диффузору. Есть отличия и в салоне: речь идёт о материалах для отделки и 9-дюймовом сенсорном экране мультимедийной системы (у других версий тачскрин меньше).

На фото: салон Toyota Avalon 2022 модельного года

На американском рынке Avalon по-прежнему предлагается с 305-сильным атмосферным V6 объёмом 3,5 литра, который идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». Также в линейке есть вариант с гибридной силовой установкой: в её основе лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с двумя электродвигателями. Совокупная отдача системы равна 218 л.с.

После обновления седан Toyota Avalon ожидаемо подорожал. Стартовый ценник вырос на 250 долларов, он составляет 37 400 долларов (эквивалентно примерно 2,75 млн рублей по текущему курсу). За исполнение XSE Nightshade американцам придётся заплатить не менее 41 724 долларов (около 3,06 млн рублей).

Тем временем, в Китае Toyota Avalon дождался рестайлинга: на прошлой неделе мы публиковали фотографии новинки, сделанные на «поднебесном» заводе.

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