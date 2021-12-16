Большой седан Toyota Avalon дождался рестайлинга: фото без камуфляжа

«Четырехдверка» слегка изменилась внешне, в салоне тоже есть обновки. Моторы, по предварительным данным, реформы не затронули. Официальную премьеру посвежевшая модель, вероятно, справит в начале следующего года.

Северную Америку, которая долгие годы была для него главным рынком, седан Toyota Avalon скоро покинет, не выдержав конкуренции с SUV. А вот в Китае его карьера продолжится, ведь там модель пользуется отменным спросом: по данным местных СМИ, с января по ноябрь 2021-го «четырехдверка» разошлась тиражом 103 522 экземпляра (+2%). Напомним, Avalon актуального, пятого по счету, поколения дебютировал в Штатах в 2018-м, в Поднебесной он «прописался» в 2019-м (причем впервые) – за выпуск отвечает СП FAW Toyota (для Америки модель пока еще производят в Кентукки). И скоро китайцам предложат рестайлинговый седан: снимки такого Avalon сначала внесли в базу минпрома, теперь же в социальной сети Weibo (канал Pangge Auto, он же 胖哥汽车) появились фото, сделанные непосредственно на заводе.

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Модели подправили переднюю часть. Так, на гигантской радиаторной решетке отныне не сплошные горизонтальные полоски, а «пунктиры», причем с блестящими вставками. Кроме того, для китайского Avalon предусмотрена еще одна решетка – с сеткой (у американского седана такая имелась изначально). У фар прежняя форма, но начинку заменили. Бамперы вроде бы те же, однако длина «четырехдверки», согласно документам сертификационного органа, выросла на 15 мм до 4990 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2870 мм.



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В салоне – новый тачскрин мультимедийной системы, он без физических кнопок и шайб, которые есть у дореформенной модели. А еще седану досталась полноценная виртуальная «приборка», тогда как при покупке дорестайлингового Avalon клиенты могут рассчитывать лишь на дисплей между аналоговыми шкалами.



Техника, по предварительной информации, прежняя. В Китае Toyota Avalon оснащается бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (178 л.с.) и 2.5 (209 л.с.). Есть и гибрид, у него установка на основе мотора 2.5, совокупная отдача такой «четырехдверки» — 218 л.с.

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Китайцы ждут премьеру обновленного седана в начале следующего года. Дореформенная модель им сегодня обойдется в 199 800 – 289 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 318 000 – 3 362 000 рублей по актуальному курсу.

