Рейтинг надёжности J.D. Power 2024: проблемные электромобили, падение Kia и Hyundai

Американская аналитическая компания J.D. Power опубликовала рейтинг самых надёжных марок и моделей автомобилей на 2024 год. В рейтинге марок первые два места заняли Lexus и Toyota, но это вряд ли кого-либо удивит. Удивляет другое: электромобили, как выяснилось в ходе исследования, доставляют своим владельцам заметно больше хлопот, чем «углеводородные» модели.

J.D. Power оценивает надёжность представленных на рынке США легковых автомобилей уже 35 лет, время от времени совершенствуя методику исследования, так как машины становятся сложнее, обзаводятся новыми системами и функциями. Последний раз методика была обновлена в 2022 году, актуальный протокол учитывает 184 потенциальные проблемы, разбитые на девять категорий: микроклимат, электронные ассистенты водителя, опыт вождения, экстерьер, вторичная эргономика (выключатели, экраны, джойстики и т. д.), мультимедийная система, интерьер, силовой агрегат, сиденья.

Исследование 2024 года основано на проведённых в период с августа 2023 года по ноябрь 2023 года опросах 30 595 американских владельцев автомобилей 3-летнего возраста (купленных в 2020 году, но относящихся к 2021 модельному году) и фиксирует количество проблем, с которыми столкнулись владельцы с момента покупки своих машин. Из их ответов формируется рейтинг PP100, показывающий количество выявленных проблем на 100 автомобилей, то есть чем PP100 меньше, тем лучше.

Ниже приводим рейтинг надёжности марок. Отметим, что средний индекс PP100 по сравнению с прошлым годом увеличился со 186 до 190, то есть в целом автомобили стали менее надёжными.

Lexus возглавляет рейтинг надёжности второй год подряд. В 2022 году первое место занимала марка Kia, но теперь она откатилась на восьмое место — само по себе место достойное, но настораживает стремительный рост количества в проблем: если в 2022 году индекс PP100 у Kia составлял 145, то в 2023 году увеличился до 152, в 2024 году — до 187.

Марка Hyundai, в 2022 году занимавшая почётное третье место с результатом 145 PP100, за два года скатилась в нижнюю половину рейтинга, её PP100 в 2024 году составляет 198. Также за последние пару лет сильно просели в плане надёжности Ford, Lincoln и Volkswagen, а вот марке Mini удалось улучшить свой PP100 и войти в пятёрку лидеров.



Далее перечислим самые надёжные модели автомобилей по классам в их американском понимании: маленькие SUV — Buick Encore, маленькие премиальные SUV — BMW X1 , компактные легковые автомобили — Toyota Corolla, компактные премиальные легковые автомобили — Lexus IS, компактные SUV — Chevrolet Equinox, компактные премиальные SUV — Lexus NX, среднеразмерные легковые автомобили — Toyota Camry, среднеразмерные премиальные легковые автомобили — Lexus ES, среднеразмерные SUV — Toyota 4Runner, среднеразмерные премиальные SUV — Lexus RX, более крупные среднеразмерные SUV — Chevrolet Traverse, более крупные среднеразмерные премиальные SUV — BMW X6, большие SUV — Chevrolet Tahoe, среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma, большие пикапы — Toyota Tundra, тяжёлые пикапы — Ford Super Duty, минивэны — Kia Sedona, премиальные спорткары — Porsche 718. Самым надёжным автомобилем по результатам исследования также признан Porsche 718.

Спорткар Porsche 718 признан в этом году специалистами J.D. Power самым надёжным автомобилем. В прошлом году это почётное звание поделили кроссоверы Lexus RX и Toyota C-HR, в 2022-м оно досталось Porsche 911.

Ещё в свежем рейтинге надёжности J.D. Power есть несколько любопытный общих выводов. Так, средний PP100 у исследованных бензиновых автомобилей составляет 187, у гибридов — 191, у plug-in гибридов — 216, у электромобилей — 256. Это довольно неожиданный результат, так как многие автопроизводители уверяют потребителей, что в целом «электрички» проще и надёжнее «углеводородных» машин. В исследовании J.D. Power отмечено, что владельцы электромобилей чаще других жалуются на повышенный износ шин (вероятно, из-за большого крутящего момента на колёсах).



Самой проблемной частью современных автомобилей были и остаются мультимедийные системы — жалоб на них в два и более раз больше, чем на детали и узлы других категорий. Чаще всего потребители жалуются на подключение к смартфонным интерфейсам (Apple CarPlay иAndroid Auto) и на голосовое управление.

Расплодившиеся электронные ассистенты водителя всё чаще раздражают автовладельцев своими бесконечными предупреждениями об опасности. Многие покупатели новых машин рассчитывают, что со временем привыкнут к этим тревожным сигналам, но на практике этого не происходит. Налицо конфликт целей: с одной стороны, организации типа IIHS и Euro NCAP педалируют максимально широкое внедрение электронных ассистентов водителя и требуют, чтобы водитель был максимально полно информирован о работе этих ассистентов, а с другой стороны, бесконечный поток предупреждений вызывает у водителя усталость и стресс, что точно не способствует повышению уровня безопасности.