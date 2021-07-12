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  • Совсем другой новый Kia Sportage: к стандартному SUV присоединилась 200-сильная версия GT-Line

Совсем другой новый Kia Sportage: к стандартному SUV присоединилась 200-сильная версия GT-Line

12.07.2021 904 0 0

Глубоко модернизированный паркетник стартует на рынке КНР. Модель не просто сменила имидж, но и обзавелась мощной полуторалитровой «турбочетверкой».

 

Под именем Sportage в Поднебесной с 2018 года выпускают и продают вовсе не тот кроссовер Kia, который представлен в остальных странах, включая Россию. Дело в том, что прежде на китайском рынке присутствовали два поколения Спортейджа одновременно: модель третьей генерации и «четвертый» глобальный паркетник (тот, который у нас доступен сегодня). Так вот «третий» SUV там звался Sportage R, на смену ему и пришел кросс, отбросивший литеру R, причем он построен на базе предшественника. А модель четвертого поколения для КНР переименовали в KX5 (тот паркетник затем в плане дизайна сильно отдалился от «мирового»). В родной Корее вот-вот стартует уже «пятый» Sportage, в Китае же тем временем начинаются продажи местного кросса, пережившего глубокий рестайлинг. К слову, полным тезкой глобальной модели китайский Sportage быть перестал – у него появилась «фамилия» Ace.

Стандартный Kia Sportage Ace
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Стандартный Kia Sportage Ace
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Стандартный Kia Sportage Ace
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Переднюю часть полностью переделали: новые фары слились с увеличившейся в размерах радиаторной решеткой, другим стал и бампер, а от отдельных блоков ходовых огней в виде «кубиков» отказались. Также у Sportage Ace новые задний бампер и багажная дверь, номерной знак перенесли выше, плюс паркетник получил вертикальные фонари – в стиле последнего Kia Sorento. А еще китайцам доступна «оспортивленная» версия GT-Line, у нее более агрессивный передний бампер, оранжевый декор и решетка с хромированными горизонтальными «штрихами» вместо вертикальных «клиньев» у стандартного SUV. Длина Kia Sportage Ace равна 4530 мм (независимо от исполнения) против 4460 мм у дорестайлингового кросса, колесная база – прежние 2640 мм.

Kia Sportage Ace GT-Line
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Kia Sportage Ace GT-Line
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Kia Sportage Ace GT-Line
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Kia Sportage Ace GT-Line
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Kia Sportage Ace GT-Line
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Внутри – новые передняя панель, тоннель, рулевое колесо, «приборка» и селектор коробки. Центральные дефлекторы обдува теперь спрятаны в линию, которая соединена с пассажирским воздуховодом, блок управления «климатом» сделали сенсорным, вдобавок заменили материалы отделки. Ну и еще экран новой мультимедиа-системы отныне диагональю 10,25 дюйма (у дореформенного Sportage 8-дюймовый планшет). Также в арсенале кроссовера значатся (в зависимости от комплектации): панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида или камеры кругового обзора, круиз-контроль. А за доплату можно заказать адаптивный «круиз», системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар, подогрев всех сидений.

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Стандартный Kia Sportage Ace предложен с прежним «атмосферником» 2.0 (161 л.с., 193 Нм), но он теперь сочетается только с шестиступенчатым «автоматом», тогда как для дореформенного кроссовера еще предусмотрена 6МКП. Паркетнику Sportage Ace GT-Line досталась новая «турбочетверка» 1.5, которая выдает 200 л.с. и 253 Нм, этот двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отметим, у «пятого» Kia Sportage в Корее мощность турбомотора 1.6 T-GDI составляет 180 л.с., но у него выше максимальный крутящий момент (265 Нм). Полного привода у китайского дореформенного паркетника не было, нет его и у обновленной модели – только передний.

Цены Sportage Ace варьируются от 139 800 до 157 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 607 000 – 1 814 000 рублей по актуальному курсу. Прежний Sportage в Китае тоже пока в строю, такому кроссу помимо атмосферного двухлитрового двигателя еще положены «турбочетверка» 1.4 (140 л.с., 242 Нм) и 7DCT. Дореформенный паркетник заметно дешевле – от 119 900 до 148 900 юаней (1 378 000 – 1 712 000 рублей).

Дореформенный Kia Sportage для Китая
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Дореформенный Kia Sportage для Китая
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Для Китая Sportage производят локально, за выпуск отвечает СП Dongfeng и Kia. За пределами «поднебесного» рынка этот кросс вряд ли появится. Ну а глобальный «пятый» Sportage доберется до России в следующем году.

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