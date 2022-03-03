Kia наращивает электромобильную экспансию и готовит два пикапа

В начале 2020 года компания Kia представила электромобильную стратегию Plan S и уже корректировала её в 2021 году. Теперь подоспел очередной апгрейд. Согласно новым вводным, к 2027 году Kia хочет представить 14 электрических новинок — формально в два раза больше, чем было обещано год назад, но в новом плане в число 14 включены уже имеющиеся батарейные модели. К 2030 году глобальные продажи Kia должны составить 4 млн автомобилей в год, из которых 1,2 млн должны прийтись на модели с электрическими силовыми установками. Для сравнения скажем, что план на 2022 год — 3,15 млн автомобилей в целом и всего 160 тысяч «электричек». Основные рынки сбыта грядущих электромобилей Kia — это Северная Америка, Европа, Китай и Южная Корея. Россия по понятным причинам в обновлённой стратегии развития никак не отражена, хотя ранее было обещано, что в этом году в нашу страну начнутся поставки электрического кроссовера Kia EV6.

Kia EV9

Ближайшая очень важная электромобильная премьера для корейской марки — это серийная версия показанного минувшей осенью большого концептуального кроссовера Kia EV9, выход на рынок запланирован на 2023 год. Флагманский батарейный SUV сможет набрать первую «сотню» примерно за 5 с и проехать на одной зарядке 540 км. EV9 станет первой моделью Kia с бортовой электроникой нового поколения с обновляемым «по воздуху» программным обеспечением и опциями, которые будут доступны уже после покупки автомобиля. Также на EV9 дебютирует автопилот AutoMode. Какого уровня этот автопилот, в пресс-релизе не сказано, но судя по аналогичному анонсу от Hyundai, речь идёт о системе третьего уровня, которая позволит водителю в определённых условиях не следить за дорогой.



В числе дальнейших батарейных новинок будут некий бюджетный электромобиль для развивающихся рынков и два пикапа, но никаких подробностей о них и тизеров пока нет.

Ещё одно направление, которое будет развивать Kia — это автомобили специального назначения, они же PBV (purpose-built vehicle). В этом сегменте корейская марка в ближайшее время представит таксомотор Niro Plus, а в 2025 году — некую уникальную модель на плоской скейтборд-платформе (вероятно, электрический фургон).

Kia EV6 GT

Кроме того, заявлено, что в линейке Kia появятся новые спортивные электрические модели с литерами GT. Пока что версия GT есть только у вышеупомянутого кроссовера EV6: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно 430 кВт (585 л.с.) и 740 Нм. До 100 км/ч Kia EV6 GT может разогнаться за 3,5 с, максимальная скорость — 260 км/ч.

