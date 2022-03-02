В Hyundai рассказали о планах: 17 моделей и новая платформа

Компания Hyundai Motor подготовила новую стратегию дальнейшего развития, она касается, собственно, Hyundai, а также Genesis. Как подсчитал корейский автопроизводитель, в 2021 году глобальные продажи автомобилей указанных брендов составили 1 646 888 машин: этот результат на 1% больше, чем был зафиксирован в «ковидном» 2020-ом (тогда клиенты по всему миру купили 1 630 180 шт.).



Согласно плану, инвестиции в развитие Hyundai и Genesis до 2030 года составят 95,5 трлн корейских вон (эквивалентно более 79 млрд долларов по текущему курсу). Из общей суммы на новые разработки направят 39,1 трлн вон (около 32,4 млрд долларов), на капитальные затраты пойдёт 43,6 трлн вон (примерно 36,1 млрд долларов), так называемые «стратегические инвестиции» потребуют 12,8 трлн вон (порядка 10,6 млрд долларов).



На фото: Genesis G90 нового поколения

На развитие собственного программного обеспечения и разработку автопилота компания намерена потратить 12 трлн вон (около 9,95 млрд долларов). Первенец с функцией обновления софта «по воздуху» будет представлен в конце 2022 года. Уже в 2025 году современное оборудование будет у всех автомобилей линейки. Седан Genesis G90 нового поколения станет моделью с автопилотом третьего уровня во второй половине 2022-го.

Часть из указанных средств пойдут на развитие электромобильного направления Hyundai: до 2030 года компания планирует потратить на них 19,4 трлн вон (около 16,1 млрд долларов). Эта сумма будет направлена в том числе на строительство новых заводов и развитие зарядной инфраструктуры для «зелёного» транспорта. Несмотря на сравнительно скромный размер инвестиций, производитель планирует в течение ближайших восьми лет выпустить 17 новых моделей электромобилей.



На фото: концепт Ioniq 7

Одиннадцать новинок получат логотипы марки Hyundai: речь идёт о шести кроссоверах, трёх седанах, одном лёгком коммерческом автомобиле и одном электромобиле «нового типа» (так его обозначили в компании). Напомним, в текущем году дебютирует серийный седан Hyundai Ioniq 6 (ранее производитель представил прототип будущей новинки), а в 2024-ом дебютирует кроссовер Ioniq 7 (концепт тоже ранее уже показывали).

В свою очередь под маркой Genesis планируется выпуск шести «зелёных» новинок: в списке два легковых электрокара и четыре кроссовера. Одним из SUV является ранее показанный Electrified GV70. Согласно плану, с 2025 года для бренда Genesis будут разрабатывать только электрические модели, при этом производитель продолжит выпуск существующих машин с двигателями внутреннего сгорания.



На фото: Genesis Electrified GV70

У Hyundai Motor сейчас есть электрическая модульная платформа E-GMP. Она лежит в основе Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Несмотря на то, что первый автомобиль на этой «тележке» появился немногим более года назад, корейский производитель уже готовит архитектуру следующего поколения. Она получит название Integrated Modular Architecture (IMA), предполагается, что эта платформа станет развитием E-GMP.

В целом к 2030 году компания Hyundai планирует, что её доля мирового рынка электромобилей окажется равна 7%. Производитель собирается увеличить годовой объём выпуска «зелёных» машин до 1,87 млн единиц. То есть на такие автомобили будет приходиться меньше половины от общего планируемого объёма сходящей с конвейера продукции – 4,3 млн шт. К началу следующего десятилетия совокупная мощность аккумуляторных заводов Hyundai вырастет до 170 ГВт*ч.

