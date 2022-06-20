Асимметричный хэтчбек Hyundai Veloster снимают с производства, наследника не будет

«Первый» Hyundai Veloster дебютировал в 2011 году, а нынешнее второе поколение хэтчбека выпускается с 2018 года. Главной особенностью этой модели является асимметричный кузов с одной дверью по левому борту и двумя по правому (у праворульных версий наоборот: справа одна дверь, слева — две). Главным рынком сбыта Veloster были и пока ещё остаются США. Асимметрия хорошо сработала на старте продаж: в 2012 году американский рынок поглотил 38 102 экземпляра этой модели, но в последующие годы результаты были куда скромнее. В 2021 году Veloster разошёлся в США тиражом 2112 шт., в первом квартале этого года продано 462 единицы.

Праворульный Hyundai Veloster

В 2020 году самый мощный Veloster N с 2,0-литровым бензиновым турбомотором обзавёлся опциональной автоматической коробкой передач типа DCT (с двумя сцеплениями) с кучей электронных надстроек, но она не смогла существенно повлиять на коммерческие результаты модели. В Европе и в России «второй» Veloster и вовсе официально не предлагался.



Hyundai Veloster N

Сейчас, по данным южнокорейской деловой газеты Hankyung, Veloster выпускается только в топ-версии N, на домашнем рынке с января по апрель продано менее сотни экземпляров, тогда как близкая по характеристикам Elantra N (в Южной Корее она известна как Avante N) разошлась тиражом 1125 шт. Кроме того, в модельной линейке Hyundai есть «нормальный», 5-дверный хот-хэтч i30 N и «заряженный» кроссовер Kona N — многовато получилось однотипных «зажигалок» в компакт-классе.



Hyundai Veloster N

Hankyung со ссылкой на собственные источники сообщает, что уже в следующем месяце производство Veloster в Ульсане завершится, на других площадках эту модель не собирали. Преемника в ближайшие годы не будет, так что имя Veloster на время либо навсегда отправляется в архив. Корейские коллеги сообщают, что линию, на которой собирали Veloster, будут готовить к выпуску кроссовера Kona следующего поколения — он должен выйти на рынок в 2023 году и стать хитом продаж.



Hyundai Veloster N

Также в июле завод в Ульсане завершит производство ещё одного хэтчбека — Ioniq первого поколения, при этом имя Ioniq превратилось в электрический суббренд Hyundai, то есть на рынке оно остаётся. У электрического кросс-хэтчбек Hyundai Ioniq 5 в следующем году ожидается спортивная версия N, которая может привлечь бывших и действующих владельцев Veloster N.

