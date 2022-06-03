Hyundai Ioniq покидает конвейер, уступая дорогу новому семейству

Прямого наследника у лифтбека не будет, но его имя продолжат использовать в качестве суббренда для «зелени»: к уже продающемуся электрохэтчу Ioniq 5 скоро присоединятся еще две модели.

Семейство Hyundai Ioniq дебютировало в 2016 году, в него вошли обычный гибридный лифтбек, гибрид с возможностью подзарядки от электросети (PHEV) и полноценный электромобиль. Рестайлинг «пятидверки» пережили в 2019-м, а уже в 2020-м было объявлено о том, что Ионик превратится в отдельный суббренд для «электричек», созданных на новой платформе и не имеющих родственников с ДВС. Первенцем суббренда стал кросс-хэтч Ioniq 5, он уже вышел на глобальный рынок. Ну а «просто» Ioniq покидает конвейер: европейский офис Hyundai сегодня сообщил, что производство в корейском Ульсане завершится в июле текущего года (прежде гибриды еще собирали в Малайзии, но там сборка уже прекращена).

Подзаряжаемый гибрид Hyundai Ioniq 1 / 2 Подзаряжаемый гибрид Hyundai Ioniq 2 / 2

Как отметили в «старосветском» подразделении Хёндэ, семейство «полностью оправдало бизнес-ожидания» компании. И действительно, в Европе Hyundai Ioniq расходился гораздо лучше своего главного конкурента – Toyota Prius. Всего же за пять лет (2022-й не учитывается) в этом регионе было реализовано примерно 135 000 Иоников (результат Приуса в Европе за последнюю пятилетку – около 41 000 штук). Хотя в Штатах Hyundai Ioniq так и не смог обогнать модель Тойоты, да и в родной Корее лифтбек особых успехов не достиг (там продажи завершились в 2021-м). К слову, Ионик собирались привезти и в Россию, но у нас в свободной продаже он так и не появился.



Hyundai Ioniq

Напомним, «простой» гибрид имеет работающую по циклу Аткинсона бензиновую «четверку» 1.6 GDI (105 л.с.), электромотор мощностью 44 л.с. и батарею емкостью всего 1,56 кВт*ч. У версии PHEV 61-сильный электродвигатель и аккумулятор на 8,9 кВт*ч. Hyundai Ioniq Electric оснащен 136-сильным электромотором и батареей емкостью 38,3 кВт*ч, паспортный пробег электрокара на одной зарядке – 294 км (по циклу WLTP).



Электрокар Hyundai Ioniq Electric 1 / 2 Электрокар Hyundai Ioniq Electric 2 / 2

В Hyundai уже заявили, что преемника лифтбек не получит. А вот линейка суббренда Ioniq будет расширяться: в ближайшем будущем к кросс-хэтчу Ioniq 5 присоединится седан Ioniq 6 с дизайном по мотивам концепта Prophecy, следом подтянется большой кроссовер, предвестником которого стал прототип Hyundai Seven.

