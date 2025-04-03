Новый Hyundai Nexo: намного более интересный дизайн и улучшенные характеристики

Ещё одной новинкой Hyundai, представленной сегодня в рамках выставки Seoul Mobility Show 2025, стал водородный кроссовер Nexo второго поколения, в продажу он поступит в конце текущего года.

Предвестником нового Nexo стал концепт Hyundai Initium, представленный в октябре прошлого года, мы тогда подумали, что и серийный водородный кроссовер нового поколения будет называться Initium, но в Hyundai решили сохранить прежнее имя Nexo. Появление на свет «второго» Nexo — это весьма смелый шаг со стороны южнокорейской компании, так как водородная энергетика после небольшого всплеска интереса к ней в начале десятилетия не просто перестала развиваться, а буквально загибается: за последние два года в Европе и США были закрыты десятки водородных заправок, так как содержать их дорого и невыгодно.

Большим спросом Hyundai Nexo первого поколения не пользовался, притом что его мог купить любой желающий, а прямых аналогов, то есть водородных кроссоверов, на рынке до прошлого года не было. В прошлом году появилась альтернатива в виде водородного Honda CR-V e:FCEV. По данным самой компании Hyundai, в 2024 году продажи Nexo в родной Южной Корее составили 2751 шт., в США продано 94 шт., в Европе — 11 шт. В общем, ясно, что Nexo — это весьма сомнительная с точки зрения бизнеса модель, но Hyundai тем не менее продолжает развивать водородное направление в надежде, что когда-нибудь оно станет мейнстримом и тогда денежки польются рекой.

В 2020 году Hyundai запустила дочерний бренд HTWO (название — это, по сути, расшифровка молекулы водорода) с эмблемой в виде крестика в коробочке, под ним южнокорейская компания хочет в перспективе предлагать водородные силовые установки не только для автомобилей, но и для поездов, кораблей, самолётов, стационарных электростанций для домохозяйств и промышленных объектов. Эмблема HTWO нашла отражение в дизайне светотехники нового Nexo. В целом Hyundai характеризует дизайн нового Nexo фразой Art of Steel, что можно перевести с английского на русский как «искусство стали» или «искусство из стали». Габаритная длина нового кроссовера — 4750 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1640 мм (с рейлингами на крыше — 1673 мм), колёсная база — 2790 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.

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Салон нового Nexo оформлен в типичном для последних моделей Hyundai стиле: на прямоугольной передней панели доминирует панорамное табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны (оба имеют диагональ 12,3 дюйма), а по краям торчат «уши» экранов, заменяющих зеркала заднего вида (вместо них можно выбраться традиционные наружные зеркала). Приборный экран дополнен 12-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Климат-контроль имеет собственный пульт управления с физическими крутилками, которыми удобно пользоваться вслепую. В отделке широко используется вторсырьё и экологически чистые материалы, в том числе ткань из переработанных пластиковых бутылок, льняная ткать, биопластик, биокожа, биокраска и биопенопласт. Аудиосистема от Bang & Olufsen насчитывает 14 динамиков. Объём багажника — 993 л по методике SAE, со сложенными спинками заднего дивана — 1719 л.

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Компоновка Hyundai Nexo со сменой поколений принципиально не изменилась: весь силовой модуль находится спереди под капотом, ведущие колёса — передние. Мощность электрохимического генератора увеличилась с 95 кВт (129 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.), мощность единственного тягового электромотора увеличилась с 120 кВт (163 л.с.) до 150 кВт (204 л.с.). Ёмкость баллонов с водородом, расположенных в районе задней оси, увеличилась с 6,33 до 6,69 кг. Ёмкость буферной батареи — 2,64 кВт·ч, её выходная мощность выросла с 40 до 80 кВт. До 100 км/ч новый Nexo разгонятся за 7,8 с против 9,2 с у предшественника, но максимальная скорость составляет прежние 179 км/ч. Расчётный запас хода на одной заправке — более 700 км в сочетании с 18-дюймовыми колёсами, тогда как Nexo первого поколения может проехать на одной заправке до 666 км. На новом кроссовере есть возможность буксировать прицеп массой до 1000 кг.

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Стоимость нового Hyundai Nexo пока не объявлена. Для ориентира скажем, что водородный кроссовер первого поколения стоит в Германии от 77 290 евро.