Новый Hyundai Nexo: намного более интересный дизайн и улучшенные характеристики

Предвестником нового Nexo стал концепт Hyundai Initium, представленный в октябре прошлого года, мы тогда подумали, что и серийный водородный кроссовер нового поколения будет называться Initium, но в Hyundai решили сохранить прежнее имя Nexo. Появление на свет «второго» Nexo — это весьма смелый шаг со стороны южнокорейской компании, так как водородная энергетика после небольшого всплеска интереса к ней в начале десятилетия не просто перестала развиваться, а буквально загибается: за последние два года в Европе и США были закрыты десятки водородных заправок, так как содержать их дорого и невыгодно.
Большим спросом Hyundai Nexo первого поколения не пользовался, притом что его мог купить любой желающий, а прямых аналогов, то есть водородных кроссоверов, на рынке до прошлого года не было. В прошлом году появилась альтернатива в виде водородного Honda CR-V e:FCEV. По данным самой компании Hyundai, в 2024 году продажи Nexo в родной Южной Корее составили 2751 шт., в США продано 94 шт., в Европе — 11 шт. В общем, ясно, что Nexo — это весьма сомнительная с точки зрения бизнеса модель, но Hyundai тем не менее продолжает развивать водородное направление в надежде, что когда-нибудь оно станет мейнстримом и тогда денежки польются рекой.
В 2020 году Hyundai запустила дочерний бренд HTWO (название — это, по сути, расшифровка молекулы водорода) с эмблемой в виде крестика в коробочке, под ним южнокорейская компания хочет в перспективе предлагать водородные силовые установки не только для автомобилей, но и для поездов, кораблей, самолётов, стационарных электростанций для домохозяйств и промышленных объектов. Эмблема HTWO нашла отражение в дизайне светотехники нового Nexo. В целом Hyundai характеризует дизайн нового Nexo фразой Art of Steel, что можно перевести с английского на русский как «искусство стали» или «искусство из стали». Габаритная длина нового кроссовера — 4750 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1640 мм (с рейлингами на крыше — 1673 мм), колёсная база — 2790 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.
Салон нового Nexo оформлен в типичном для последних моделей Hyundai стиле: на прямоугольной передней панели доминирует панорамное табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны (оба имеют диагональ 12,3 дюйма), а по краям торчат «уши» экранов, заменяющих зеркала заднего вида (вместо них можно выбраться традиционные наружные зеркала). Приборный экран дополнен 12-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Климат-контроль имеет собственный пульт управления с физическими крутилками, которыми удобно пользоваться вслепую. В отделке широко используется вторсырьё и экологически чистые материалы, в том числе ткань из переработанных пластиковых бутылок, льняная ткать, биопластик, биокожа, биокраска и биопенопласт. Аудиосистема от Bang & Olufsen насчитывает 14 динамиков. Объём багажника — 993 л по методике SAE, со сложенными спинками заднего дивана — 1719 л.
Компоновка Hyundai Nexo со сменой поколений принципиально не изменилась: весь силовой модуль находится спереди под капотом, ведущие колёса — передние. Мощность электрохимического генератора увеличилась с 95 кВт (129 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.), мощность единственного тягового электромотора увеличилась с 120 кВт (163 л.с.) до 150 кВт (204 л.с.). Ёмкость баллонов с водородом, расположенных в районе задней оси, увеличилась с 6,33 до 6,69 кг. Ёмкость буферной батареи — 2,64 кВт·ч, её выходная мощность выросла с 40 до 80 кВт. До 100 км/ч новый Nexo разгонятся за 7,8 с против 9,2 с у предшественника, но максимальная скорость составляет прежние 179 км/ч. Расчётный запас хода на одной заправке — более 700 км в сочетании с 18-дюймовыми колёсами, тогда как Nexo первого поколения может проехать на одной заправке до 666 км. На новом кроссовере есть возможность буксировать прицеп массой до 1000 кг.
Стоимость нового Hyundai Nexo пока не объявлена. Для ориентира скажем, что водородный кроссовер первого поколения стоит в Германии от 77 290 евро.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться