На чём работает Nexo: Hyundai будет выпускать топливные элементы для своих водородомобилей

Hyundai уже давно развивает направление водородных автомобилей. Так, первой серийной моделью считается кроссовер Fuel Cell ix35 – водородная версия паркетника, который сейчас на большинстве рынков известен как Tucson. На самом деле выпуск можно, скорее, назвать мелкосерийным, а поставки машин осуществлялись лишь в несколько стран.

На фото: Hyundai Nexo

Первым же, собственно, массовым водородомобилем корейского бренда стал кроссовер Nexo: его компания представила в начале 2018 года на выставке CES. Модель является глобальной, сейчас она представлена, к примеру, в США. За всё время – с декабря 2018-го по ноябрь 2020 года на этом рынке было продано 470 таких паркетников.

В свою очередь в Европе продажи стартовали в июне 2018 года. За всё время присутствия на старосветском рынке (указаны данные по октябрь 2020-го) водородомобиль Hyundai разошёлся тиражом 820 экземпляров.



Напомним, Nexo оснащается 163-сильным тяговым электромотором, его максимальный крутящий момент составляет 394 Нм. Совокупная отдача батареи и генератора на топливных ячейках равна 135 кВт (40 и 95 соответственно). Этот автомобиль способен разогнаться с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) за 9,5 секунды. Отметим, у паркетника три одинаковых баллона для водорода. По официальным данным запас хода модели составляет 666 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP).



Кроме того, в 2019 году компания показала тягач HDC-6 Neptune с полуприцепом с фургоном-рефрижератором. Автомобиль также оснащается водородной силовой установкой и имеет внешность в стиле поездов-стримлайнеров, относящихся к ар-деко 1920-ых годов.



Теперь в компании объявили о создании нового водородного бренда: ему присвоили имя HTWO. Название представляет собой расшифровку обозначения молекулы водорода – H2, то есть «H-Two». Кроме того, это наименование, по мнению Hyundai, отражает два главных направления нового подразделения компании – водород (Hydrogen) и человечество (Humanity).



Под этим брендом корейцы намерены выпускать водородные топливные элементы. Они предназначены для автомобилей, судов, поездов и иных транспортных средств. В дальнейшем в Hyundai планируют создать линейку машин на водородном топливе. Предполагается, что главными рынками как для, собственно, водородомобилей, так и для соответствующих компонентов будут США, Европа, Китай, а также домашний рынок – Южная Корея.

Между тем, Toyota недавно запустила продажи своего водородомобиля – Mirai второго поколения. Пока что новинка доступна в Японии, однако впоследствии она доберётся и до своего основного рынка сбыта, до Штатов. Как мы сообщали ранее, в США за первые одиннадцать месяцев 2020 года было продано 479 водородных седанов Toyota (почти в три раза меньше, чем годом ранее).

