Hyundai Ioniq 3: корейская платформа, европейский дизайн и турецкая сборка

Компания Hyundai представила разработанный специально для Европы субкомпактный электрический хэтчбек Ioniq 3 на 400-вольтовой версии модульной платформы E-GMP. Производиться Ioniq 3 будет на турецком заводе Hyundai в Измите, продажи начнутся в этом году.

Предтечей Ioniq 3 стал показанный осенью прошлого года на Мюнхенском автосалоне концепт Hyundai Concept Three, серийная машина в обвесе N Line, на наш взгляд, выглядит даже эффектнее концепта. Hyundai называет Ioniq 3 «аэро-хэтчем» — типа новое слово в кузовостроении, но на самом деле нечто подобное было в прошлом не раз, в том числе и у самой компании Hyundai, а именно бензиновый хэтчбек Veloster. Ломаная багажная дверь с двумя стёклами — тоже уже многократно обыгранное решение.

Дизайн Ioniq 3 разработан в техническом центре Hyundai в немецком Рюссельсхайме, здесь же настраивалось шасси под вкусы европейский водителей. Габаритная длина Ioniq 3 — 4155-4170 мм в зависимости от модификации, ширина — 1800 мм, высота — 1505 мм, колёсная база — 2680 мм. Диаметр штатных колёс — от 16 до 19 дюймов. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,263.

Ioniq 3 адресован молодым семьям, поэтому салон достаточно просторный, с множеством ниш для хранения вещей. Передняя панель представляет собой один большой карман с мягкой обивкой (решение, позаимствованное у Fiat Panda первого поколения). Узенький приборный экран находится над слегка сплюснутым рулём. Мультимедийный экран с операционкой Android Automotive OS может быть 12,9- либо 14,6-дюймовым, под ним разместился компактный блок микроклимата с физическими клавишами. В дорогих версиях будут двухзонный климат-контроль, мощная аудиосистема Bose, передние кресла с вентиляцией и богатый набор электронных ассистентов водителя. Объём багажника — 322 л плюс 119-литровое подполье, именуемое Megabox.

Силовые установки у Hyundai Ioniq 3 точно такие же, как у соплатформенного кроссовера Kia EV2 словацкой сборки. Единственный электромотор расположен на передней оси, его пиковая мощность — 107,8 кВт (147 л.с.) в версии Standard и 99,5 кВт (135 л.с.) в версии Long, максимальный крутящий момент в обоих случаях — 250 Нм. Версии Standard положена батарея ёмкостью 42,2 кВт·ч, версии Long — 61 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 344 и 496 км по циклу WLTP соответственно. Версия Standard разгоняется до 100 км/ч за 9,0 с, версия Long — за 9,6 с, максимальная скорость в обоих случаях — 170 км/ч. Снаряженная масса — 1550-1590 в зависимости от оснащения.

Цены на Hyundai Ioniq 3 пока не объявлены. Для справки скажем, что Kia EV2 стоит в Германии от 26 600 евро. Модели Hyundai обычно при прочих равных стоят дороже, чем Kia, но в «базе» Ioniq 3 наверняка будет стоит менее 30 000 евро.

На каких рынках будет продаваться Ioniq 3 за пределами Европы, пока неизвестно, но точно не в Китае — для этой страны Hyundai готовит совсем другие «ионики».

