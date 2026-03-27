Kia запустила серийное производство кроссовера EV2 на заводе в Словакии

На конвейер пока что встала стартовая версия паркетника с «младшей» тяговой батареей. Вариант со «старшим» аккумулятором и исполнение GT-Line начнут выпускать в июне 2026 года.

Корейский бренд Kia презентовал полностью электрический SUV начального уровня в статусе концепта в феврале 2025-го, а серийный вариант, получивший индекс EV2 в качестве названия, дебютировал в январе 2026 года на автосалоне в Брюсселе. Основным рынком для этой полностью «зелёной» модели станет Европа, здесь же и был спроектирован этот электрокар. А теперь в пресс-службе марки рассказали о старте выпуска новинки.

На фото: Kia EV2 на заводе в Словакии

Серийное производство Kia EV2, предназначенного для европейского рынка, налажено на заводе компании, расположенном в городе Жилина (Словакия). Здесь же выпускается и другой электрокар бренда – Kia EV4. Стоит отметить, что пока что на конвейер встала стартовая версия паркетника, оснащённая «младшей» тяговой батареей. Тогда как производство варианта со «старшим» аккумулятором и исполнения GT-Line начнётся не раньше июня 2026 года.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина Kia EV2 равна 4060 мм (на 240 мм меньше, чем у Kia EV3 в европейской спецификации), ширина – 1800 мм (на 50 мм меньше), высота – 1575 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями составляет 2565 мм (на 115 мм меньше). У варианта GT-Line длина равна 4065 мм, высота – 1585 мм. Объём багажника может варьироваться от 362 до 403 литров, этот показатель зависит от положения второго сдвижного ряда сидений. Грузовое пространство можно увеличить до 1201 литра при сложенном заднем диване. У отделения для хранения вещей под капотом объём равен 15 литрам.

Экстерьер паркетника оформлен в актуальном фирменном стиле марки – с головной оптикой сложной формы, выдвижными дверными ручками, низко посаженными задними раздельными фонарями. Модель получила «оквадраченные» формы, массивный обвес по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, чёрные рейлинги на крыше и небольшой спойлер в верхней части багажной двери. У версий с прибавкой GT-Line иначе оформлены нижние части бамперов, кроме того, им достались 19-дюймовые колёсные диски, тогда как у стандартных версий – 16 или 18 дюймов.

Kia EV2 снабдили «сплюснутым» с двух сторон рулевым колесом с физическими кнопками, а на передней панели установлено горизонтальное табло, объединяющее три дисплея: перед водителем находится виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, далее следует сенсорный блок управления климат-контролем (на 5,3 дюйма), а оставшееся пространство занимает тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 12,3 дюйма).

Компактный паркетник базируется на платформе E-GMP, она лежит в основе и других «электричек» бренда. Kia EV2 доступны две тяговые батареи на выбор – ёмкостью 42,2 и 61 кВт*ч. В первом случае паспортная дальнобойность без подзарядки у SUV равна 317 км, во втором – 453 км (при расчёте по циклу WLTP). У варианта с «младшей» батареей мощность электромотора равна 146 л.с. (крутящий момент – 250 Нм), со «старшей» – 135 л.с. (250 Нм). Первой версии на разгон с места до «сотни» требуется 8,7 секунды, а дальнобойному варианту – 9,5 секунды. Максимальная скорость едина для всех версий – 161 км/ч.

Цены новинки уже известны. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, за стартовый вариант Kia EV2 просят 26 600 евро (эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу), покупка самой доступной дальнобойной версии обойдётся в 33 490 евро (около 3,1 млн рублей), а стоимость исполнения GT-Line равна 36 890 евро (около 3,5 млн рублей).