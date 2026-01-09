Рассекречен кроссовер Kia EV2: разный дизайн, две батареи и прописка в Европе

Европа ×
По предварительным данным, стартовый ценник новинки корейской марки на старосветском рынке составит около 30 000 евро (эквивалентно примерно 2,76 млн рублей по текущему курсу).

Марка Kia подготовила полностью электрический кроссовер начального уровня. Его предвестником стал концепт EV2, который дебютировал в феврале 2025-го. Первые тизеры и подробности о серийном варианте были опубликованы в прошлом месяце, а сегодня, 9 января 2026 года, корейская марка рассекретила товарный Kia EV2 в рамках открывшего свои двери автосалона в Брюсселе.

На фото: Kia EV2 GT-Line

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый паркетник Kia EV2 был спроектирован в Европе, здесь же наладят его производство. Известно, что электрокары будут сходить с конвейера завода в Словакии, где сейчас выпускается Kia EV4. В пресс-службе марки рассказали о том, что в феврале 2026-го стартует производство стандартного SUV, а в июне этого же года – дальнобойные версии и исполнения GT-Line.

Экстерьер новинки оформлен в фирменном стиле, который уже знаком нам по другим представителям «зелёной» линейки – EV3 и EV5. Паркетник получил головную оптику сложной формы с вертикальными «стекающими» ходовыми огнями. На кромке покатого гладкого капота находится логотип бренда, передние и центральные стойки крыши, а также рейлинги выполнены в чёрном цвете.

Kia EV2 получил довольно массивный обвес по периметру кузова, выполненный из некрашеного пластика с серебристыми вставками, включающий в себя в том числе слегка «оквадраченные» накладки на колёсные арки. Ещё модель снабдили обычными наружными зеркалами и выдвижными дверными ручками. Корма украшена спойлером в верхней части багажной двери и «низко посаженными» фонарями. У версий с прибавкой GT-Line иначе оформлены нижние части бамперов, а также 19-дюймовые колёсные диски другого дизайна (у стандартных версий их размер либо 16, либо 18 дюймов).

На фото: салон Kia EV2 GT-Line
На фото: салон Kia EV2 GT-Line
На фото: салон Kia EV2 GT-Line
На фото: салон Kia EV2 GT-Line
Габаритная длина Kia EV2 составляет 4060 мм (на 240 мм меньше, чем у Kia EV3 в европейской спецификации), ширина – 1800 мм (на 50 мм меньше), высота – 1575 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями составляет 2565 мм (на 115 мм короче, чем у EV3). Объём багажника варьируется от 362 до 403 литров – в зависимости от положения второго сдвижного ряда сидений. При сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1201 литра. Объём переднего багажника равен 15 литрам.

На фото: Kia EV2
На фото: Kia EV2
На фото: Kia EV2
На фото: Kia EV2
В салоне нового паркетника установлен «сплюснутый» с двух сторон руль с физическими кнопками, а на передней панели расположено горизонтальное табло, которое объединяет сразу три дисплея. Непосредственно перед водителем располагается виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, затем идёт сенсорный блок управления климатической установкой на 5,3 дюйма, далее – тачскрин фирменной информационно-развлекательной системы (тоже на 12,3 дюйма).

В основе SUV лежит известная по другим «электричкам» бренда платформа E-GMP. Kia EV2 получит две тяговые батареи – ёмкостью 42,2 и 61 кВт*ч. В первом случае максимальный запас хода на одной зарядке у паркетника составит 317 км, во втором – 448 км (при расчёте по циклу WLTP). От станций быстрой зарядки с 10 до 80% зарядить батарею можно будет за 29 и 30 минут соответственно. Компания не раскрыла мощность электромоторов, но рассказала, что стандартной версии на разгон с места до «сотни» требуется 8,7 секунды, дальнобойному варианту – 9,5 секунды. Максимальная скорость вне зависимости от «начинки» ограничена на отметке 160 км/ч.

На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
На фото: салон Kia EV2
Модель предназначена для европейского рынка, официальная информация о стоимости новинки появится ближе к старту продаж. По предварительным данным, стартовый ценник Kia EV2 составит около 30 000 евро, что эквивалентно примерно 2,76 млн рублей по текущему курсу.

