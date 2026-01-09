Рассекречен кроссовер Kia EV2: разный дизайн, две батареи и прописка в Европе

Марка Kia подготовила полностью электрический кроссовер начального уровня. Его предвестником стал концепт EV2, который дебютировал в феврале 2025-го. Первые тизеры и подробности о серийном варианте были опубликованы в прошлом месяце, а сегодня, 9 января 2026 года, корейская марка рассекретила товарный Kia EV2 в рамках открывшего свои двери автосалона в Брюсселе.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый паркетник Kia EV2 был спроектирован в Европе, здесь же наладят его производство. Известно, что электрокары будут сходить с конвейера завода в Словакии, где сейчас выпускается Kia EV4. В пресс-службе марки рассказали о том, что в феврале 2026-го стартует производство стандартного SUV, а в июне этого же года – дальнобойные версии и исполнения GT-Line.

Экстерьер новинки оформлен в фирменном стиле, который уже знаком нам по другим представителям «зелёной» линейки – EV3 и EV5. Паркетник получил головную оптику сложной формы с вертикальными «стекающими» ходовыми огнями. На кромке покатого гладкого капота находится логотип бренда, передние и центральные стойки крыши, а также рейлинги выполнены в чёрном цвете.

Kia EV2 получил довольно массивный обвес по периметру кузова, выполненный из некрашеного пластика с серебристыми вставками, включающий в себя в том числе слегка «оквадраченные» накладки на колёсные арки. Ещё модель снабдили обычными наружными зеркалами и выдвижными дверными ручками. Корма украшена спойлером в верхней части багажной двери и «низко посаженными» фонарями. У версий с прибавкой GT-Line иначе оформлены нижние части бамперов, а также 19-дюймовые колёсные диски другого дизайна (у стандартных версий их размер либо 16, либо 18 дюймов).

Габаритная длина Kia EV2 составляет 4060 мм (на 240 мм меньше, чем у Kia EV3 в европейской спецификации), ширина – 1800 мм (на 50 мм меньше), высота – 1575 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями составляет 2565 мм (на 115 мм короче, чем у EV3). Объём багажника варьируется от 362 до 403 литров – в зависимости от положения второго сдвижного ряда сидений. При сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1201 литра. Объём переднего багажника равен 15 литрам.

В салоне нового паркетника установлен «сплюснутый» с двух сторон руль с физическими кнопками, а на передней панели расположено горизонтальное табло, которое объединяет сразу три дисплея. Непосредственно перед водителем располагается виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, затем идёт сенсорный блок управления климатической установкой на 5,3 дюйма, далее – тачскрин фирменной информационно-развлекательной системы (тоже на 12,3 дюйма).

В основе SUV лежит известная по другим «электричкам» бренда платформа E-GMP. Kia EV2 получит две тяговые батареи – ёмкостью 42,2 и 61 кВт*ч. В первом случае максимальный запас хода на одной зарядке у паркетника составит 317 км, во втором – 448 км (при расчёте по циклу WLTP). От станций быстрой зарядки с 10 до 80% зарядить батарею можно будет за 29 и 30 минут соответственно. Компания не раскрыла мощность электромоторов, но рассказала, что стандартной версии на разгон с места до «сотни» требуется 8,7 секунды, дальнобойному варианту – 9,5 секунды. Максимальная скорость вне зависимости от «начинки» ограничена на отметке 160 км/ч.

Модель предназначена для европейского рынка, официальная информация о стоимости новинки появится ближе к старту продаж. По предварительным данным, стартовый ценник Kia EV2 составит около 30 000 евро, что эквивалентно примерно 2,76 млн рублей по текущему курсу.