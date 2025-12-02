Относительно доступный кроссовер Kia EV2: официальные фото серийной версии и дата премьеры

Презентацию самого маленького электрического паркетника Kia проведут в Европе в начале следующего года. Скорее всего, модель будет доступна только с передним приводом.

В феврале нынешнего года компания Kia показала концептуальный электрокросс EV2. Тогда было объявлено о том, что серийная модель по мотивам шоу-кара появится в 2026-м. Что ж, корейская марка держит слово: опубликованы первые тизеры товарного паркетника, сохранившего имя своего предвестника. Премьеру конвейерного Kia EV2 проведут на автосалоне в Брюсселе 9 января. Также сообщается, что новинка спроектирована в Европе, там же наладят ее производство. Наконец, в компании заявили, что модель будет открывать EV-линейку Kia. И это пока все официальные подробности.

Серийный электрокроссовер Kia EV2 1 / 3 Серийный электрокроссовер Kia EV2 2 / 3 Серийный электрокроссовер Kia EV2 3 / 3

Судя по тизерам, серийный Kia EV2 получит оптику в стиле концепта. Но вертикальные блоки основных фар станут больше, а у задних фонарей будет иная начинка. От прототипа товарный паркетник также унаследует внушительный неокрашенный обвес. Да и силуэт в целом такой же, как у одноименного концепта. Интерьер товарного EV2 еще не засвечен. Впрочем, и так понятно, что внутри будет табло.

Серийный электрокроссовер Kia EV2

По предварительным данным, в основу Kia EV2 ляжет платформа E-GMP, знакомая по другим «электричкам» концерна Hyundai-Kia. Также считается, что у грядущего паркетника будет 400-вольтовая система – как у старшего электрокросса Kia EV3. При этом EV2 точно компактнее «тройки». Габариты последнего кроссовера (в европейской спецификации): 4300/1850/1560 мм, колесная база – 2680 мм.

Концепт Kia EV2 1 / 5 Концепт Kia EV2 2 / 5 Концепт Kia EV2 3 / 5 Концепт Kia EV2 4 / 5 Концепт Kia EV2 5 / 5

Ожидается, что Kia EV2 предложат исключительно с передним приводом, мощность единственного мотора пока неизвестна. Некоторые «старосветские» профильные СМИ прочат модели батарею емкостью 40 или 58 кВт*ч.

Концепт Kia EV2 1 / 4 Концепт Kia EV2 2 / 4 Концепт Kia EV2 3 / 4 Концепт Kia EV2 4 / 4

Что же касается цены, то, по неофициальным данным, она будет начинаться с отметки где-то в 30 000 евро (около 2,7 млн рублей по актуальному курсу). Тот ж Kia EV3 сегодня в Германии, например, стоит от 35 990 евро (3,3 млн рублей).

Больше подробностей о серийном электрокроссе EV2 должно появиться ближе к дате премьеры.