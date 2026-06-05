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Модернизирован универсал Subaru Levorg: новая версия для Layback и кое-что ещё

05.06.2026 97 0 0
Модернизирован универсал Subaru Levorg: новая версия для Layback и кое-что ещё

Компания Subaru представила обновленное семейство Levorg. Внешность стандартной пятидверки не изменилась, а вот у «кроссовера» Layback появилась гибридная версия с другим дизайном.

В актуальном, втором по счету поколении универсал Subaru Levorg пребывает с 2020 года, в 2023-м у него появилась «внедорожная» версия Layback с собственным обликом. Теперь же пришло время для плановой модернизации.

Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
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Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
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Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
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Главное – Subaru Levorg Layback обрел гибридную версию S:HEV, и у нее тоже оригинальная внешность. Такая пятидверка получила новые радиаторную решетку, фары и передний бампер. С капота убрали воздухозаборник. Subaru Levorg Layback S:HEV представлен в двух комплектациях – Premium EX и Premium Black EX. Вторая, как несложно догадаться, отличается черным декором. Для гибрида также предусмотрено несколько опциональных дизайн-пакетов, с ними можно поменять обвес или решетку.

Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV

Длина гибридного кросс-универсала равна 4735 мм против 4770 мм у «традиционного» Subaru Levorg Layback, высота уменьшена на 20 мм до 1550 мм. А вот колесную базу, наоборот, растянули на 5 мм – теперь 2675 мм. Дорожный просвет стал меньше – 180 мм вместо 200 мм у «кроссовера» только с ДВС.

Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
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Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
Гибридный Subaru Levorg Layback S:HEV
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Силовая установка у Levorg Layback S:HEV такая же, как у гибридных модификаций Subaru Crosstrek и Subaru Forester. Она включает бензиновый атмосферник 2.5 (160 л.с.), стартер-генератор, тяговый электромотор (120 л.с.) и скромную батарею на 1,1 кВт*ч. Все версии Levorg по умолчанию имеют полный привод.

Бензиновый Subaru Levorg Layback
Бензиновый Subaru Levorg Layback
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Бензиновый Subaru Levorg Layback
Бензиновый Subaru Levorg Layback
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Бензиновый Subaru Levorg Layback
Бензиновый Subaru Levorg Layback
3 / 4
Бензиновый Subaru Levorg Layback
Бензиновый Subaru Levorg Layback
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Чисто бензиновые Subaru Levorg и Levorg Layback внешне никак не изменились. В салоне лишь освежили материалы отделки, ну и еще добавили «интеллектуальное» зеркало заднего вида. Вдобавок был расширен функционал системы MySubaru Connect: она включит аварийку, чтобы было легче найти машину на парковке.

Бензиновый Subaru Levorg
Бензиновый Subaru Levorg
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Бензиновый Subaru Levorg
Бензиновый Subaru Levorg
2 / 4
Бензиновый Subaru Levorg
Бензиновый Subaru Levorg
3 / 4
Бензиновый Subaru Levorg
Бензиновый Subaru Levorg
4 / 4

Как и прежде, «традиционные» пятидверки оснащаются бензиновым турбомотором 1.8 (177 л.с.) и клиноцепным вариатором Lineartronic. При этом в Subaru заявили о том, была перенастроена система SI-Drive, благодаря чему Levorg стал отзывчивее при ускорении и при выходе из поворотов.

Бензиновый Subaru Levorg

Модернизированные бензиновые Subaru Levorg и Levorg Layback уже доступны к заказу по цене от 3 630 000 и от 4 059 000 йен соответственно (примерно 1,67 млн и 1,86 млн рублей по текущему курсу). Гибридный универсал Subaru Levorg Layback S:HEV выйдет на японский рынок в июле.

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