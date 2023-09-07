Представлен Subaru Levorg Layback: кросс-универсал с приличным дорожным просветом

Анонсированный в начале августа универсал Subaru Levorg Layback сегодня официально дебютировал в Японии. Кстати, сама марка такую пятидверку считает отдельной моделью, причем ее отнесли к сегменту SUV. Впрочем, это все-таки лишь «внедорожная» версия Леворга, пусть и со своим дизайном. Напомним, «фамилия» Layback образована от laid back, что можно перевести как «вальяжный» или «непринужденный».
Разумеется, кросс-универсал обрел черный пластиковый обвес. Кроме того, Levorg Layback отличился оригинальной передней частью: в новом бампере появились вертикальные диодные секции, у радиаторной решетки иной рисунок, вдобавок на ней красуется массивная хромированная плашка, подпирающая фары. Также подретушировали задний бампер. А за доплату для Subaru Levorg Layback предусмотрено несколько дизайн-пакетов: например, можно выбрать другую решетку и дополнительные светодиодные же полоски ДХО.
Как и предполагалось, кросс-универсалу увеличили дорожный просвет: 200 мм против 145 мм у стандартного Леворга для Японии. Длина Levorg Layback составляет 4770 мм (+15 мм по сравнению с исходным «сараем»), ширина – 1820 мм (+25 мм), высота – 1570 мм (+70 мм). Колесная база – прежние 2670 мм. Версия Layback «стоит» на 18-дюймовых колесах.
В салоне заменили лишь материалы отделки. Subaru Levorg Layback представлен в единственной комплектации Limited EX, в нее входят виртуальная приборка, мультимедиа-система с вертикальным экраном, климат-контроль. Также «внедорожный» универсал получил комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения: в частности, он теперь включает три объектива под лобовым стеклом (было два), благодаря чему электроника быстрее распознает пешеходов и велосипедистов.
Техника перешла со стандартного универсала – это бензиновый оппозитный турбомотор 1.8 (177 л.с., 300 Нм), который работает в паре с вариатором Lineartronic. Subaru Levorg по умолчанию имеет полный привод. Отметим, в Японии еще представлена «заряженная» пятидверка STI, она оснащается турбомотором 2.4 мощностью 275 л.с. (375 Нм).
На родине марки уже принимают заказы на Subaru Levorg Layback, но цена еще не объявлена. Обычный универсал там обойдется минимум в 19 700 долларов. Levorg второго поколения доступен и за пределами японского рынка: в некоторых странах он зовется WRX Wagon, а кое-где это WRX Sportwagon (ближайшим родственником Леворга является седан WRX). Однако о планах продавать кросс-версию вне Японии компания пока не сообщала.
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