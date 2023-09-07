Представлен Subaru Levorg Layback: кросс-универсал с приличным дорожным просветом

У нового исполнения не только неокрашенный обвес «по кругу», но и собственное «лицо». Внутри же поменяли лишь декор, техника тоже перешла со стандартной пятидверки.

Анонсированный в начале августа универсал Subaru Levorg Layback сегодня официально дебютировал в Японии. Кстати, сама марка такую пятидверку считает отдельной моделью, причем ее отнесли к сегменту SUV. Впрочем, это все-таки лишь «внедорожная» версия Леворга, пусть и со своим дизайном. Напомним, «фамилия» Layback образована от laid back, что можно перевести как «вальяжный» или «непринужденный».

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Разумеется, кросс-универсал обрел черный пластиковый обвес. Кроме того, Levorg Layback отличился оригинальной передней частью: в новом бампере появились вертикальные диодные секции, у радиаторной решетки иной рисунок, вдобавок на ней красуется массивная хромированная плашка, подпирающая фары. Также подретушировали задний бампер. А за доплату для Subaru Levorg Layback предусмотрено несколько дизайн-пакетов: например, можно выбрать другую решетку и дополнительные светодиодные же полоски ДХО.



Subaru Levorg Layback с допами

Как и предполагалось, кросс-универсалу увеличили дорожный просвет: 200 мм против 145 мм у стандартного Леворга для Японии. Длина Levorg Layback составляет 4770 мм (+15 мм по сравнению с исходным «сараем»), ширина – 1820 мм (+25 мм), высота – 1570 мм (+70 мм). Колесная база – прежние 2670 мм. Версия Layback «стоит» на 18-дюймовых колесах.



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В салоне заменили лишь материалы отделки. Subaru Levorg Layback представлен в единственной комплектации Limited EX, в нее входят виртуальная приборка, мультимедиа-система с вертикальным экраном, климат-контроль. Также «внедорожный» универсал получил комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения: в частности, он теперь включает три объектива под лобовым стеклом (было два), благодаря чему электроника быстрее распознает пешеходов и велосипедистов.



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Техника перешла со стандартного универсала – это бензиновый оппозитный турбомотор 1.8 (177 л.с., 300 Нм), который работает в паре с вариатором Lineartronic. Subaru Levorg по умолчанию имеет полный привод. Отметим, в Японии еще представлена «заряженная» пятидверка STI, она оснащается турбомотором 2.4 мощностью 275 л.с. (375 Нм).



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На родине марки уже принимают заказы на Subaru Levorg Layback, но цена еще не объявлена. Обычный универсал там обойдется минимум в 19 700 долларов. Levorg второго поколения доступен и за пределами японского рынка: в некоторых странах он зовется WRX Wagon, а кое-где это WRX Sportwagon (ближайшим родственником Леворга является седан WRX). Однако о планах продавать кросс-версию вне Японии компания пока не сообщала.

