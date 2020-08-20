Новый Subaru Levorg простит его не пинать: универсал полностью рассекречен

Levorg — это, по сути, Impreza-универсал, позиционируемый как самостоятельная модель. В виде прототипа «второй» Levorg показали ещё в октябре прошлого года, затем была череда дополнительных предпоказов и утечек техданных, а сегодня автомобиль «всплыл» на японском потребительском сайтом Subaru со всеми «потрохами».

Универсал нового поколения построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), колёсная база по сравнению с предшественником увеличилась с 2650 до 2670 мм, габаритная длина кузова — с 4690 до 4755 мм. В коленях во втором ряду стало чуть просторнее, объём багажника вырос с 522 до 561 л, но это включая подполье, в котором нет запаски. Складная спинка заднего дивана трёхсекционная во всех исполнениях. Крышка багажника снабжена электроприводом, активировать её можно касанием наружной эмблемы любой частью тела (например, локтем) — весьма элегантная альтернатива пинкам под бампер, какими предлагают открывать багажники своих машин конкуренты.



Салон щеголяет виртуальным 12,3-дюймовым щитком приборов и 11,6-дюймовым вертикально ориентированным мультимедийным планшетом на центральной консоли. Блок климат-контроля интегрирован в толстую чёрную рамку этого планшета.



В базовое оснащение входит комплекс электронных ассистентов водителя Subaru Eye Sight, завязанный на новую широкоугольную камеру и четыре радара, расставленные по «углам» кузова. Система автоматического аварийного торможения соответственно работает «в режиме 360», то есть при движении вперёд, назад и при совершении манёвров на перекрёстках. За доплату предлагается автопилот ISight X (второй уровень по классификации SAE), который позволяет убирать руки с руля при движении в пробках, но при условии, что водитель смотрит на дорогу (за этим следит специальная салонная камера). Дистанция до впереди идущего автомобиля выбирается в том числе исходя из навигационных данных: перед поворотами Levorg притормаживает заранее, а не реагируя на фактическую обстановку, езда выходит более плавной и комфортной.



На данным момент для нового Леворга предусмотрен всего один силовой агрегат: новейшая бензиновая оппозитная 1,8-литровая «турбочетвёрка» CB18 (177 л.с., 300 Нм) в паре с цепным вариатором Lineartronic, имеющим ручной режим переключения восьми квазиступеней (фиксированных положений шкивов). Полный привод, разумеется, в базе: мощность на задние колёса отбирает управляемая электроникой многодисковая муфта. Передняя подвеска — типа МакФерсон, задняя — независимая, на двойных поперечных рычагах. Дорожный просвет — 145 мм.



Топовое исполнение STI Sport предполагает адаптивные амортизаторы с электронным управлением, пять пресетов ездовой электроники (комфортный, нормальный, спорт, спорт+, индивидуальный) и чуть более агрессивный стиль оформления экстерьера и интерьера. По-настоящему заряженный 300-сильный Levorg, вероятно, будет представлен позднее.



Шансов на появление нового Леворга за пределами Японии мало, так как уж больно нишевый товар — массовый потребитель в этом сегменте предпочитает кроссоверы (например, соплатформенный Subaru XV/Crosstrek). «Первый» Levorg всё ещё доступен в Европе, но спрос на него падает: в лучшем для модели 2016 году, по данным сайта CarSalesBase, было реализовано 4689 экземпляров, в 2019-м — только 1395. Для сравнения скажем, что Subaru XV в прошлом году нашёл в Европе 10 577 покупателей.



Недавно в Сеть утёк график запуска в производство грядущих новинок Subaru, в нём есть актуальные для России машины.

