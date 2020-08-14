В Сеть утёк график запуска новинок Subaru: второе поколение BRZ уже на подходе

Subaru нечасто балует своих поклонников новинками, но ближайшие годы, похоже, будут довольно насыщенными. Вот-вот дебютирует новое поколение компактного универсала Levorg на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), а слайд, утекший с закрытой презентации (вероятно, в США), раскрывает дальнейшие планы компании. Слайд этот изначально был опубликован в Инстаграме, но провисел недолго и был удалён. Журнал AutoGuide заботливо сохранил мутноватый снимок и сделал его доступным для всех желающих.

Итак, если как следует напрячь зрение, то можно увидеть, что уже весной следующего года на конвейер встанет второе поколение Subaru BRZ, которое, как и первое, является совместной разработкой с компанией Toyota, причём тойтовских компонентов в этот раз будет больше. Ожидается, что в основу новинки ляжет платформа TNGA главного японского автопроизводителя, но дизайн и компоновка принципиально не изменятся. Бензиновые оппозитные «четвёрки» для купе по-прежнему будет делать Subaru, но на сей точно не обойдётся без версии с турбонаддуром (в первом поколении BRZ оснащалась исключительно атмосферным мотором). Презентация купе нового поколения может состояться уже в этом году.



Производство Subaru BRZ первого поколения уже завершилось.

Весной 2021 года начнётся производство обновлённого кроссовера Forester, а также спецверсий Wilderness моделей Forester и Outback, ориентированных на искателей приключений. Полноценными внедорожниками Forester и Outback, конечно, не станут, но можно ожидать увеличенный дорожный просвет, более «зубастые» шины, улучшенную защиту от камней и грязи и прочую оффроудную амуницию. Увы, пока неясно, на каких именно рынках будут предлагаться исполнения Wilderness.



Осенью 2021 года на конвейер встанет новое поколение спортседана WRX, у которого под капотом будет порядка 300 л.с. в сочетании с МКП либо вариатором. Более заряженная версия STI получит на 100 л.с. больше, но только в сочетании с «механикой». Запуска новой «стихи» придётся ждать до осени 2022 года.

Макет электрического кроссовера Subaru, у которого пока даже нет официального имени.

Весной 2022 года Subaru освоит выпуск первого своей истории электрического кроссовера, макет которого показали в январе. Эта машина разработана совместно с Тойотой и базируется на модульной платформе e-TNGA. Технический подробностей пока нет, но полный привод с учётом имиджа Subaru неизбежен.



Летом 2022 года на конвейер встанут рестайлинговые большой кроссовер Ascent и кросс-универсал Outback.

В начале 2023 года в производство пойдут соплтаформенные седан/хэтчбек Impreza и кроссовер Crosstrek нового поколения — возможно, только в гибридных версиях. Условно оффроудная версия Wilderness модели Crosstrek подоспеет к лету того же года.

Дизайн кроссовера Subaru Crosstrek следующего поколения, скорее всего, будет выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Viziv Adrenaline (на фото).

Добавим, что главным рынком для Subaru являются США, где, по данным сайта CarSalesBase, в первом полугодии этого года реализовала 267 110 автомобилей, заняв девятое место в рейтинге самых популярных марок (после Ford, Toyota, Chevrolet, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai и Ram). В Европе японская марка окончила полугодие с результатом 8068 проданных автомобилей, в России — 2248, из которых 1805 пришлись на кроссовер Forester.

