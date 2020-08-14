В Сеть утёк график запуска новинок Subaru: второе поколение BRZ уже на подходе

Subaru нечасто балует своих поклонников новинками, но ближайшие годы, похоже, будут довольно насыщенными. Вот-вот дебютирует новое поколение компактного универсала Levorg на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), а слайд, утекший с закрытой презентации (вероятно, в США), раскрывает дальнейшие планы компании. Слайд этот изначально был опубликован в Инстаграме, но провисел недолго и был удалён. Журнал AutoGuide заботливо сохранил мутноватый снимок и сделал его доступным для всех желающих.
Итак, если как следует напрячь зрение, то можно увидеть, что уже весной следующего года на конвейер встанет второе поколение Subaru BRZ, которое, как и первое, является совместной разработкой с компанией Toyota, причём тойтовских компонентов в этот раз будет больше. Ожидается, что в основу новинки ляжет платформа TNGA главного японского автопроизводителя, но дизайн и компоновка принципиально не изменятся. Бензиновые оппозитные «четвёрки» для купе по-прежнему будет делать Subaru, но на сей точно не обойдётся без версии с турбонаддуром (в первом поколении BRZ оснащалась исключительно атмосферным мотором). Презентация купе нового поколения может состояться уже в этом году.
Весной 2021 года начнётся производство обновлённого кроссовера Forester, а также спецверсий Wilderness моделей Forester и Outback, ориентированных на искателей приключений. Полноценными внедорожниками Forester и Outback, конечно, не станут, но можно ожидать увеличенный дорожный просвет, более «зубастые» шины, улучшенную защиту от камней и грязи и прочую оффроудную амуницию. Увы, пока неясно, на каких именно рынках будут предлагаться исполнения Wilderness.
Осенью 2021 года на конвейер встанет новое поколение спортседана WRX, у которого под капотом будет порядка 300 л.с. в сочетании с МКП либо вариатором. Более заряженная версия STI получит на 100 л.с. больше, но только в сочетании с «механикой». Запуска новой «стихи» придётся ждать до осени 2022 года.
Весной 2022 года Subaru освоит выпуск первого своей истории электрического кроссовера, макет которого показали в январе. Эта машина разработана совместно с Тойотой и базируется на модульной платформе e-TNGA. Технический подробностей пока нет, но полный привод с учётом имиджа Subaru неизбежен.
Летом 2022 года на конвейер встанут рестайлинговые большой кроссовер Ascent и кросс-универсал Outback.
В начале 2023 года в производство пойдут соплтаформенные седан/хэтчбек Impreza и кроссовер Crosstrek нового поколения — возможно, только в гибридных версиях. Условно оффроудная версия Wilderness модели Crosstrek подоспеет к лету того же года.
Добавим, что главным рынком для Subaru являются США, где, по данным сайта CarSalesBase, в первом полугодии этого года реализовала 267 110 автомобилей, заняв девятое место в рейтинге самых популярных марок (после Ford, Toyota, Chevrolet, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai и Ram). В Европе японская марка окончила полугодие с результатом 8068 проданных автомобилей, в России — 2248, из которых 1805 пришлись на кроссовер Forester.
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