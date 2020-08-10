Раскрыт салон нового универсала Subaru Levorg: виртуальная «приборка» и огромный планшет

Полноценная презентация серийного «сарая» второго поколения может пройти уже на следующей неделе. Модель сменила платформу, преобразилась и снаружи, и внутри. Также универсал получил новый двигатель.

В виде концепта «пятидверку» Subaru Levorg новой генерации представили еще минувшей осенью, а в июле этого года компания анонсировала товарную версию: у модели появилась своя страница на японском сайте, там же заявлено, что на родине прием заказов откроют 20 августа (видимо, именно в этот день машину рассекретят полностью). Уже давно известно, что внешне конвейерный вариант почти не отличается от своего предвестника. А вот «внутренний мир» до сих пор был тайной – прототип показывали с наглухо тонированными стеклами, фотошпионам заглянуть в салон тоже не удавалось. Теперь же, наконец, раскрыт и интерьер: издание Creative Trend выложило отсканированные страницы брошюры, посвященной новому Subaru Levorg.

Итак, главные «фишки» внутри – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с вертикальным тачскрином. Причем по бокам планшета «мультимедиа» расположены шайбы и «горячие» клавиши. Кстати, подобный информационно-развлекательный комплекс есть и у американских новых Subaru Legacy и Outback, однако экран вместо традиционных приборов им пока не достался.



Напомним, со сменой поколений Levorg переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), на которой созданы все последние модели марки (предшественник делит «тележку» с прежними Impreza и WRX). По неофициальным данным, универсал подрос: длина якобы увеличена на 65 мм до 4755 мм, ширина теперь составляет 1795 мм (+15 мм), высота – 1480 мм (на 5 мм больше, чем у базового «первого» универсала), размер колесной базы – 2670 мм (+20 мм). Объем багажника – 561 литр (по методике VDA), что на 39 литров больше, чем у предыдущего Levorg.

Концепт Subaru Levorg. Серийный универсал второго поколения в целом выглядит так же 1 / 2 Концепт Subaru Levorg. Серийный универсал второго поколения в целом выглядит так же 2 / 2

Универсал получил недавно разработанный оппозитный четырехцилиндровый турбодвигатель 1.8 с непосредственным впрыском. Ранее японские профильные медиа сообщали, будто мотор выдает 200 л.с. Теперь же пишут о 177 л.с. (300 Нм). Скорее всего, двигатель сочетается с фирменным вариатором Lineartronic. Ну и конечно, уже «в базе» универсал имеет полный привод.



Для «второго» Levorg также заявлен комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения: у стереокамеры теперь более широкий угол обзора, есть четыре радара (установлены на бамперах). Еще в арсенале значится модернизированный адаптивный круиз-контроль – используя данные спутника, система распознает дорогу и тормозит машину там, где это необходимо.

Прежний Subaru Levorg, версия для Японии 1 / 4 Прежний Subaru Levorg, версия для Японии 2 / 4 Прежний Subaru Levorg, версия для Японии 3 / 4 Прежний Subaru Levorg, версия для Японии 4 / 4

В Японии предыдущий универсал Subaru оснащается бензиновыми турбомоторами 1.6 (заводской индекс FB16) и 2.0 (FA20) мощностью 170 и 300 л.с. соответственно. А вот европейская версия после рестайлинга лишилась турбодвигателей: в Старом свете «сарай» можно купить лишь со 150-сильным оппозитным «атмосферником» 2.0 (тоже серии FB).



Следом за стандартным новым Subaru Levorg должны представить серийную «заряженную» версию STI Sport, ее прототип показали в январе 2020-го. Главные особенности такой «пятидверки» — шасси с электронноуправляемыми амортизаторами и система смены режимов движения (Drive Mode Select).