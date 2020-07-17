Subaru начала рассекречивать серийный новый Levorg. Универсал сохранил дизайн предвестника

На родине марки прием заказов на «сарай» второй генерации откроют в августе. Модель предложат с турбодвигателем 1.8, а также с комплексом EyeSight нового поколения.

«Пятидверку» Subaru Levorg выпускают с 2014 года, она делит «тележку» с прежними Impreza и WRX. «Второй» универсал в виде концепта представили минувшей осенью, в основе нового поколения лежит модульная платформа SGP (Subaru Global Platform), на которой созданы все последние модели марки (в том числе, и свежая Impreza). Затем последовала череда шпионских фотографий нового Levorg, и вот, наконец, марка официально анонсировала серийную версию: на японском сайте Subaru у «сарая» появилась своя страница.

На сайте пока «висит» лишь одно изображение «второго» Levorg, в профиль. И хотя машина на картинке ничем не отличается от прошлогоднего концепта, это все же, видимо, товарный вариант. Ведь благодаря фотошпионам мы знаем, что серийный универсал практически полностью сохранил дизайн своего предвестника. Также на сайте есть специальный раздел, там будут публиковать материалы, посвященные новинки, всего обещано шесть штук, первые подробности появятся 23 июля. Ну и еще указана дата старта приема заявок – 20 августа.

Изображение с японского сайта Subaru. Видимо, это серийный новый Levorg

Во время премьеры концепта в Subaru заявили о том, что серийный универсал получит недавно разработанный оппозитный четырехцилиндровый турбодвигатель 1.8 с непосредственным впрыском. Отдачу в компании не уточнили. Японские профильные медиа пишут, что мощность составляет 200 л.с. Скорее всего, мотор сочетается с фирменным вариатором Lineartronic. Ну и конечно, уже «в базе» универсал имеет полный привод.



А еще местное издание Creative Trend ранее выяснило габариты нового «сарая»: длина якобы равна 4755 мм (на 65 мм больше, чем у предыдущего Levorg), ширина – 1795 мм (+15 мм), высота – 1480 мм (на 5 мм больше, чем у базового «первого» универсала), размер колесной базы предположительно вырос на 20 мм до 2670 мм. Объем багажника не назван (у прежней модели – 522 литра по методике VDA).

Концепт Subaru Levorg, представленный в 2019 году 1 / 2 Концепт Subaru Levorg, представленный в 2019 году 2 / 2

Для «второго» Levorg также заявлен комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения: у стереокамеры теперь более широкий угол обзора, есть четыре радара (установлены на бамперах). Плюс универсалу достался модернизированный адаптивный круиз-контроль – используя данные спутника, система распознает дорогу и тормозит машину там, где это необходимо.



В Японии предыдущий универсал Subaru доступен с бензиновыми турбомоторами 1.6 (заводской индекс FB16) и 2.0 (FA20) мощностью 170 и 300 л.с. соответственно. А вот европейская версия после рестайлинга лишилась турбодвигателей: в Старом свете «сарай» можно купить лишь со 150-сильным оппозитным «атмосферником» 2.0 (тоже серии FB).

Subaru Levorg первого поколения, версия для Японии 1 / 4 Subaru Levorg первого поколения, версия для Японии 2 / 4 Subaru Levorg первого поколения, версия для Японии 3 / 4 Subaru Levorg первого поколения, версия для Японии 4 / 4

Следом за стандартным новым Subaru Levorg должны представить серийную «заряженную» версию STI Sport, ее прототип показали в январе 2020-го. Главные особенности такой «пятидверки» — шасси с электронноуправляемыми амортизаторами и система смены режимов движения (Drive Mode Select).



В России «первый» Levorg не продавали, модель нового поколения к нам тоже вряд ли привезут.