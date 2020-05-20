Универсал Subaru Levorg второго поколения снова показался на фото (плюс подробности)

Со сменой поколений «пятидверка» японской марки подросла и обзавелась новым турбированным «оппозитником» 1.8. На домашний рынок модель выйдет уже в этом году.

В виде концепта Subaru Levorg второй генерации показали еще минувшей осенью на выставке в Токио. С конца прошлого года в Сети начали появляться фото с испытаний серийной машины, но то был универсал черного цвета, а теперь в объектив угодил серебристый «сарай» без какого-либо камуфляжа – новый снимок опубликовал в Твиттере пользователь под ником caramelyu_ki. Вдобавок японское издание Creative Trend поделилось свежими подробностями, ведь сама Subaru ранее рассказала о модели лишь в общих чертах.

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Товарный «второй» Levorg практически полностью сохранил дизайн своего предвестника. В основе новой «пятидверки» лежит платформа модульная платформа SGP (Subaru Global Platform), на которой созданы все последние модели марки (прежний Levorg делит «тележку» с предыдущими Impreza и WRX). По данным Creative Trend, длина новинки равна 4755 мм, что на 65 мм больше, чем у предшественника, ширина – 1795 мм (+15 мм по сравнению с моделью первого поколения), высота – 1480 мм (на 5 мм больше, чем у базового «первого» универсала). А размер колесной базы якобы вырос на 20 мм до 2670 мм. Объем багажника пока не назван (у прежней модели – 522 литра по методике VDA).



Новый Levorg стал первой моделью Subaru, получившей недавно разработанный оппозитный четырехцилиндровый турбодвигатель 1.8 с непосредственным впрыском. Японцы пишут, что мотор выдает 200 л.с. Скорее всего, двигатель сочетается с фирменным вариатором Lineartronic. Ну и конечно, уже «в базе» универсал имеет полный привод.

Концепт Subaru Levorg, представленный в 2019 году 1 / 3 Концепт Subaru Levorg, представленный в 2019 году 2 / 3 Концепт Subaru Levorg, представленный в 2019 году 3 / 3

В Японии старт продаж Subaru Levorg нового поколения был намечен на июнь-июль, но из-за эпидемии коронавируса COVID-19 его могли и перенести. Впрочем, у местных дилеров новинка все равно должна появиться до конца текущего года. Кстати, на родине марки предыдущий «сарай» зовется Levorg GT Tourer, а прототип был представлен уже просто как Levorg, то есть не исключено, что на японском рынке модель все же лишится приставки.



Прежний универсал в Стране восходящего солнца доступен с бензиновыми турбомоторами 1.6 (заводской индекс FB16) и 2.0 (FA20) мощностью 170 и 300 л.с. соответственно. А вот европейская версия после рестайлинга лишилась турбодвигателей: в Старом свете «сарай» можно купить лишь со 150-сильным оппозитным «атмосферником» 2.0 (тоже серии FB).

Предыдущий Subaru Levorg, версия для Японии. Модель выпускают с 2014-го, в 2017-м она пережила рестайлинг 1 / 4 Предыдущий Subaru Levorg, версия для Японии. Модель выпускают с 2014-го, в 2017-м она пережила рестайлинг 2 / 4 Предыдущий Subaru Levorg, версия для Японии. Модель выпускают с 2014-го, в 2017-м она пережила рестайлинг 3 / 4 Предыдущий Subaru Levorg, версия для Японии. Модель выпускают с 2014-го, в 2017-м она пережила рестайлинг 4 / 4

После того, как рынок освоит стандартный новый Levorg, в продажу запустят «заряженную» версию STI Sport, ее прототип представили в январе 2020-го. Главные особенности такой «пятидверки» — шасси с электронноуправляемыми амортизаторами и система смены режимов движения (Drive Mode Select).



До России «первый» Levorg так и не добрался, модель нового поколения к нам тоже вряд ли привезут.