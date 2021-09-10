Новинки ×
  • Новый «горячий» седан: Subaru рассекретил WRX следующего поколения

Новый «горячий» седан: Subaru рассекретил WRX следующего поколения

10.09.2021 80 0 0

Продажи «четырёхдверки» японского бренда стартуют на американском рынке в начале следующего года.

 

Для марки Subaru одним из приоритетных рынков остаётся американский: показатели продаж здесь постоянно росли с 2008-го, однако статистику со знаком «плюс» подпортил «ковидный» 2020 год. За указанный период дилеры реализовали 611 938 машин, что на 12,6% меньше, чем годом ранее). В этом году результаты снова растут: за первые восемь месяцев 2021-го клиенты купили 420 748 экземпляров (на 11,8% больше, чем в январе-августе прошлого года).

На фото: Subaru WRX нового поколения

В США доступны нишевые «заряженные» седаны WRX / STI. Спортивная «четырёхдверка» актуального поколения выпускалась с 2014 года, тогда же модель сменила имя Impreza WRX на просто WRX. Рестайлинг седан пережил в 2017-ом. Продажи в кризисном 2020-ом снизились не так заметно, как показатель марки в целом: дилеры реализовали 21 178 единиц, что всего на 3% меньше, чем в 2019-ом. При этом в текущем году результат знатно подрос: с января по август автомобиль разошёлся тиражом 18 771 экземпляр (на 40,1% больше).

В этом году активно стартовала тизерная кампания седана нового поколения. Предполагалось, что следующий WRX дебютирует в августе на автосалоне в Нью-Йорке, однако мероприятие отменили из-за очередной вспышки коронавируса. Так что премьера прошла только сейчас: японская компания наконец полностью рассекретила автомобиль, предназначенный для американского рынка.

Спортивная «четырёхдверка» Subaru в ходе смены поколения переехала на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Длина новинки составляет 4669 мм (на 74 мм больше, чем у предшественника), а расстояние месту осями равно 2672 мм (на 22 мм). Визуально седан мало чем отличается от представленного в Штатах Subaru Levorg: от универсала ему досталась передняя часть со светодиодной головной оптикой, такой же решёткой радиатора и бампером с интегрированными в него воздухозаборниками. «Четырёхдверка» получила «агрессивные» на вид пластиковые накладки на колёсные арки и более лёгкие алюминиевые передние крылья. На выбор предлагаются колёсные диски диаметром либо 17, либо 18 дюймов.

В салоне нового седана Subaru WRX также масса заимствований от Levorg. В списке отличий – аналоговые приборы, а не большой экран с цифровыми шкалами (как у «пятидверки»). Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы составляет 11,6 дюйма. Этот же экран позволяет управлять большинством функций в машине (в том числе климат-контролем), однако по бокам от него всё-таки остались физические кнопки.

В ходе смены поколения Subaru WRX дали другую «начинку», которая американцам уже знакома по таким моделям как Legacy, Outback и Ascent. Под капотом новинки располагается 275-сильный оппозитный турбомотор FA24 объёмом 2,4 литра (крутящий момент – 350 Нм). Напомним, предшественник оснащался 2,0-литровый двигатель с отдачей 268 л.с. (350 Нм). Базовая версия предлагается с шестискоростной «механикой», а опционально доступен пересмотренный вариатор, который теперь может быстрее менять передаточное отношение исходя из условий движения. У WRX нового поколения по-прежнему может быть только полный привод.

В линейке нового седана Subaru WRX имеется топовое исполнение GT. Оно отличается за счёт наличия электронноуправляемых амортизаторов, спортивных кресел водителя и переднего пассажира – ковшей Recaro с электроприводом, а также системы различных ездовых режимов (Comfort, Normal и Sport): они влияют на настройки работы двигателя, коробки передач, руля и подвески автомобиля.

Продажи Subaru WRX следующей генерации стартуют в США в начале 2022 года. Информацию о ценах в компании пока не раскрыли. Сейчас минимальная цена актуального спорт-седана на этом рынке равна 27 495 долларов, что эквивалентно примерно 2 млн рублей по текущему курсу.

седан спортивные авто авторынок новинки Subaru Subaru WRX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: живительная оцинковка, грязевые карманы и «взрослая» электрика С моделью Insignia Opel пытался войти в сегмент «недопремиума», предложив чуть более доступный, чем у «старших немецких братьев», автомобиль, при этом имеющий отличный набор опций и вполне «... 3344 0 2 08.09.2021
Статьи / Путешествия План, ночлег, комфорт, инструмент и… газ: 5 вещей, о которых должен помнить автотурист Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллио... 688 0 11 08.09.2021
Статьи / Авто недели С-класс по цене подержанной Гранты: стоит ли покупать Renault Megane III за 650 тысяч рублей Цены на новые машины бьют рекорды и пробивают все психологические и логические пороги. В апреле этого года Granta стала стоить дороже полумиллиона – 511 тысяч рублей, а в сентябре прайс-лист... 7952 10 1 08.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57617 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57376 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32843 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings