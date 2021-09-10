Новый «горячий» седан: Subaru рассекретил WRX следующего поколения

Для марки Subaru одним из приоритетных рынков остаётся американский: показатели продаж здесь постоянно росли с 2008-го, однако статистику со знаком «плюс» подпортил «ковидный» 2020 год. За указанный период дилеры реализовали 611 938 машин, что на 12,6% меньше, чем годом ранее). В этом году результаты снова растут: за первые восемь месяцев 2021-го клиенты купили 420 748 экземпляров (на 11,8% больше, чем в январе-августе прошлого года).



На фото: Subaru WRX нового поколения

В США доступны нишевые «заряженные» седаны WRX / STI. Спортивная «четырёхдверка» актуального поколения выпускалась с 2014 года, тогда же модель сменила имя Impreza WRX на просто WRX. Рестайлинг седан пережил в 2017-ом. Продажи в кризисном 2020-ом снизились не так заметно, как показатель марки в целом: дилеры реализовали 21 178 единиц, что всего на 3% меньше, чем в 2019-ом. При этом в текущем году результат знатно подрос: с января по август автомобиль разошёлся тиражом 18 771 экземпляр (на 40,1% больше).



В этом году активно стартовала тизерная кампания седана нового поколения. Предполагалось, что следующий WRX дебютирует в августе на автосалоне в Нью-Йорке, однако мероприятие отменили из-за очередной вспышки коронавируса. Так что премьера прошла только сейчас: японская компания наконец полностью рассекретила автомобиль, предназначенный для американского рынка.



Спортивная «четырёхдверка» Subaru в ходе смены поколения переехала на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Длина новинки составляет 4669 мм (на 74 мм больше, чем у предшественника), а расстояние месту осями равно 2672 мм (на 22 мм). Визуально седан мало чем отличается от представленного в Штатах Subaru Levorg: от универсала ему досталась передняя часть со светодиодной головной оптикой, такой же решёткой радиатора и бампером с интегрированными в него воздухозаборниками. «Четырёхдверка» получила «агрессивные» на вид пластиковые накладки на колёсные арки и более лёгкие алюминиевые передние крылья. На выбор предлагаются колёсные диски диаметром либо 17, либо 18 дюймов.



В салоне нового седана Subaru WRX также масса заимствований от Levorg. В списке отличий – аналоговые приборы, а не большой экран с цифровыми шкалами (как у «пятидверки»). Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы составляет 11,6 дюйма. Этот же экран позволяет управлять большинством функций в машине (в том числе климат-контролем), однако по бокам от него всё-таки остались физические кнопки.



В ходе смены поколения Subaru WRX дали другую «начинку», которая американцам уже знакома по таким моделям как Legacy, Outback и Ascent. Под капотом новинки располагается 275-сильный оппозитный турбомотор FA24 объёмом 2,4 литра (крутящий момент – 350 Нм). Напомним, предшественник оснащался 2,0-литровый двигатель с отдачей 268 л.с. (350 Нм). Базовая версия предлагается с шестискоростной «механикой», а опционально доступен пересмотренный вариатор, который теперь может быстрее менять передаточное отношение исходя из условий движения. У WRX нового поколения по-прежнему может быть только полный привод.



В линейке нового седана Subaru WRX имеется топовое исполнение GT. Оно отличается за счёт наличия электронноуправляемых амортизаторов, спортивных кресел водителя и переднего пассажира – ковшей Recaro с электроприводом, а также системы различных ездовых режимов (Comfort, Normal и Sport): они влияют на настройки работы двигателя, коробки передач, руля и подвески автомобиля.



Продажи Subaru WRX следующей генерации стартуют в США в начале 2022 года. Информацию о ценах в компании пока не раскрыли. Сейчас минимальная цена актуального спорт-седана на этом рынке равна 27 495 долларов, что эквивалентно примерно 2 млн рублей по текущему курсу.

