Subaru подготовила спецверсии для Crosstrek, Impreza и Levorg. Цены известны

Особенные исполнения кроссовера, хэтчбека и универсала уже сейчас доступны на домашнем рынке, в Японии.

Марка Subaru начала выпускать небольшой кроссовер в 2012 году, причём изначально на большинстве рынков (в том числе и в России) у него был индекс XV. В ходе смены поколения в 2022-м его поменяли на «американское» имя Crosstrek. Напомним, в конце прошлого года у этой модели появилась модификация с новой гибридной установкой на основе мотора Boxer 2.5. Теперь японская компания презентовала новую спецверсию: речь идёт о Subaru Crosstrek Limited Sun Blaze Edition.

На фото: Subaru Crosstrek Limited Sun Blaze Edition

В основу особенного паркетника легло исполнение Limited, кузов этого автомобиля имеет ярко-оранжевый цвет Sun Blaze Pearl, который, как отметили в пресс-центре компании, является эксклюзивным для этой спецверсии. В салоне кроссовера установлены кожаные сиденья, отделанные в серо-чёрном цвете с оранжевой прострочкой, ещё можно увидеть рулевое колесо с кожаной оплёткой и контрастными деталями, элементы декора, оформленные «под карбон», а также новый чехол рычага коробки передач тоже с оранжевой прострочкой.

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Subaru Crosstrek Limited Sun Blaze Edition оснащается стандартной для модели гибридной системой e-Boxer, в её состав входят атмосферный оппозитник FB20 объёмом 2,0 литра (максимальная отдача равна 145 л.с., крутящий момент – 188 Нм), а также клиноцепной вариатор Lineartronic с интегрированным в него электромотором MA1 (14 л.с., 65 Нм).

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В компании отметили, что спецверсия будет доступна для заказа в течение ограниченного времени: с 13 марта по 19 мая 2025 года. Особенный кроссовер доступен только на домашнем рынке. Цена переднеприводной модификации равна 3 355 000 иен (эквивалентно примерно 1,94 млн рублей по текущему курсу), а за полноприводный вариант просят не менее 3 569 500 иен (около 2,06 млн рублей).

На фото: Subaru Impreza ST Black Selection

Спецверсию на домашнем рынке получил и хэтчбек Subaru Impreza, её название – ST Black Selection. Напомним, модель актуального шестого поколения дебютировала в ноябре 2022-го. Особенный вариант базируется на исполнении ST и визуально он отличается за счёт чёрных корпусов наружных зеркал, аналогичного цвета боковых юбок и спойлера в верхней части пятой двери, а также комплекта 17-дюймовых затемнённых алюминиевых колёсных дисков.

Салон Impreza ST Black Selection изменили за счёт чёрной отделки потолка и стоек, алюминиевых накладок на педали, различных декоративных элементов серебристого цвета. Кроме того, кресло водителя получило электрорегулировки в десяти позициях, кресло пассажира – в восьми. Предусмотрены подогрев рулевого колеса и передних сидений, а также ряд дополнительных водительских помощников.

На фото: салон Subaru Impreza ST Black Selection

«Начинка» у особенной Impreza стандартная: 2,0-литровый оппозитный двигатель, работающий в паре с вариатором Lineartronic. Привод – передний или полный. На японском рынке цена ST Black Selection в первом случае равна 3 058 000 иен (около 1,77 млн рублей), во втором – 3 272 500 иен (около 1,89 млн рублей).

На фото: Subaru Levorg V-Sport

Сразу две спецверсии в Японии получил также универсал Subaru Levorg. Стоит напомнить, что актуальная пятидверка появилась в 2020 году. Одним из особенных вариантов стал V-Sport, в основу которого легло исполнение Smart Edition EX. В списке визуальных отличий числятся оформленные в чёрном цвете корпуса боковых зеркал и антенна «акулий плавник» на крыше. В салоне некоторые элементы, включая рулевое колесо, отделаны чёрной кожей с красной прострочкой.

На фото: салон Subaru Levorg V-Sport 1 / 3 На фото: салон Subaru Levorg V-Sport 2 / 3 На фото: салон Subaru Levorg V-Sport 3 / 3

Вторая спецверсия имеет знакомое название – Levorg STI Sport R-Black Limited, однако теперь у неё другая техника. В основе лежит штатное исполнение STI Sport EX, от варианта V-Sport такой универсал отличается наличием спортивных передних кресел Recaro, шильдиков STI, а также чёрной отделкой потолка и стоек.

На фото: Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited 1 / 2 На фото: Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited 2 / 2

Обе спецверсии Subaru Levorg оснащаются оппозитным турбомотором объёмом 1,8 литра, мощность которого равна 177 л.с. (300 Нм), который работает в паре бесступенчатым автоматом. Этим универсалам положен симметричный полный привод. Цена Levorg V-Sport на домашнем рынке равна 3 685 000 иен (около 2,12 млн рублей), а за STI Sport R-Black Limited просят не менее 4 686 000 иен (около 2,7 млн рублей).