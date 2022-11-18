Subaru Impreza шестого поколения: планшет в салоне, знакомые моторы, «механики» больше нет

Японская компания пока что представила только хэтчбек, предназначенный для американского рынка. Здесь модель появится у дилеров весной следующего года.

Subaru выпускает Impreza с 1992 года, так что в текущем году модель отмечает тридцатилетие. Одним из основных рынков для японского бренда являются Штаты, поэтому неудивительно, что шестое поколение Impreza дебютировало именно здесь: новинку привезли на автосалон в Лос-Анджелесе (позже будут раскрыты спецификации для других стран). Теперь производитель полностью рассекретил новый хэтчбек, в том числе и его топовый вариант RS.

На фото: Subaru Impreza RS

Как и предшественница, шестая Импреза унифицирована с актуальным паркетником Subaru Crosstrek: напомним, американское имя Crosstrek стало глобальным для кроссовера, который на других рынках ранее продавался под названием XV. Так что в основе хэтчбека лежит модернизированная платформа Subaru Global Platform (SGP) с усиленными креплениями подвески. Со сменой генерации «пятидверке» улучшили шумоизоляцию салона, а также на 10% повысили жёсткость кузова на кручение. Габариты автомобиля практически не изменились: длина равна 4475 мм, колёсная база – 2667 мм.



Экстерьер Subaru Impreza нового поколения выполнен в стиле того же паркетника Crosstrek, но у него иная радиаторная решётка (она крупнее, чем у предшественника и с другим рисунком), а также иначе оформлена нижняя часть кормы: так, у хэтчбека нет массивных защитных накладок на заднем бампере, так что он выглядит менее агрессивно. Модель по-прежнему предлагается с колёсными дисками диаметром от 16 до 18 дюймов (в зависимости от версии). Теперь светодиодная головная оптика предлагается уже в базовом исполнении новой Impreza.



Интерьер «пятидверки» многое позаимствовал у актуальных WRX и Levorg, хотя в список не вошла виртуальная «приборка». По центру передней панели у базового хэтчбека располагается 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, а у более дорогих версий он заменён на вертикальный планшет диагональю 11,6 дюйма. С помощью этого дисплея можно управлять климатической установкой и рядом других функций автомобиля. Мультимедиа поддерживает беспроводное подключение по Android Auto и Apple CarPlay.



На фото: салон Subaru Impreza RS 1 / 3 На фото: салон Subaru Impreza RS 2 / 3 На фото: салон Subaru Impreza RS 3 / 3

У климат-контроля есть режим экономии: он получает информацию от датчиков присутствия пассажиров, так что может автоматически снижать эффективность работы системы в пассажирской зоне, если система видит в салоне только водителя. Ещё шестая Subaru Impreza получила функцию оповещения о том, что на заднем сиденье остались дети. Кроме того, уже базовая «пятидверка» имеет комплекс EyeSight нового поколения с более широким полем зрения: система в том числе умеет распознавать велосипедистов и пешеходов, эффективнее замедляется при необходимости, мониторит слепые зоны, помогает удерживать полосу движения и т.д.



На фото: Subaru Impreza Sport

Subaru не стала менять исполнениям Base и Sport технику: под капотом у этих хэтчбеков располагается прежний 2,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 154 л.с. и с максимальным крутящим моментом в 197 Нм. А вернувшаяся топовая версия Impreza RS получила «начинку» от «старших родственников»: речь идёт о 185-сильном моторе объёмом 2,5 литра (241 Нм). Оба варианта работают в паре только с вариатором Lineartronic, механическая коробка передач больше не предлагается. У Subaru Impreza шестого поколения полный привод.



На американский рынок новый хэтчбек выйдет весной следующего года. Напомним, в США у предшественника также была четырёхдверная версия Subaru Impreza, однако в компании пока что ничего об этом варианте не рассказали. Не исключено, что седан отправили в отставку со сменой генерации. Цены «пятидверки» будут обнародованы позже, ближе к старту продаж.

