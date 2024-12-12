У Subaru WRX S4 и Levorg появилась спецверсия STI Sport R-Black

Спортивные седан и универсал, продаваемые на домашнем рынке, получили особенное исполнение: изменения затронули внешность и салон, но не технику.

История модели Subaru WRX насчитывает уже не одно десятилетие. Актуальный «заряженный» седан дебютировал в США в начале осени 2021-го, а вариант, предназначенный для домашнего рынка, появился позже – в конце ноября того же года, ему присвоили ещё дополнительный индекс – S4. Нынешний универсал Levorg второго по счёту поколения появился в продаже на японском рынке в 2020-м. Теперь обе модели получили новую спецверсию STI Sport R-Black.

На фото: Subaru Levorg STI Sport R-Black

Спортивные седан и универсал в новой спецверсии получили ряд внешних изменений. Так, у особенных Subaru WRX S4 и Levorg есть несколько чёрных акцентов – этим цветом отделаны корпуса наружных зеркал и антенна на крыше, а также оформлены фильдики с названием модели. Ещё у седана имеются аналогичного цвета легкосплавные диски. Кроме того, у четырёхдверки на корме есть большое антикрыло, которое ей досталось от исполнения STI Sport EX.

Цветовая палитра для спецверсий обеих моделей включает в себя восемь вариантов, в том числе новый оттенок – Galaxy Purple Pearl. Кстати, этот уникальный фирменный цвет также доступен предлагаемым в Штатах Subaru WRX tS и BRZ Series.Purple (в ограниченном количестве).

На фото: Subaru WRX S4 STI Sport R-Black

Салон Subaru WRX S4 и Levorg в спецверсии STI Sport R-Black тоже получил свою порцию изменений. Самым заметным стали сиденья Recaro, отделанные чёрной мягкой тканью с красной прострочкой и эмблемами STI на подголовниках. При этом кресло водителя может регулироваться в восьми положениях. Аналогичная цветовая схема поддерживается в отделке передней панели и дверных карт.

В технике никаких изменений нет, версии седана и универсала STI Sport R-Black оснащаются всё той же турбочетвёркой объёмом 2,4 литра, отдача которого составляет 275 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. Привод у этих автомобилей только полный, а в пару предлагается безальтернативный вариатор.

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Цены уже известны. За Subaru WRX S4 STI Sport R-Black на домашнем рынке просят не менее 5 302 000 иен (эквивалентно примерно 3,65 млн рублей по текущему курсу), а стартовая стоимость Subaru Levorg STI Sport R-Black составляет 5 368 000 иен (около 3,69 млн рублей).

Напомним, осенью прошлого года Subaru превратила пятидверку в кросс-универсал, которому дали название Levorg Layback. Модели изменили оформление передней части, добавили пластиковый обвес по периметру кузова и увеличили дорожный просвет – 200 мм вместо 145 мм у стандартной версии для Японии. Техника осталась такой же, как у базового универсала – бензиновый 177-сильный оппозитный турбомотор объёмом 1,8 литра (300 Нм).