Subaru подготовила спорт-седан WRX tS: декор, виртуальная приборка, но стандартная техника

Живая премьера новинки японской марки пройдёт в конце текущей недели в рамках мероприятия Wicked Big Meet для поклонников автомобилей бренда в США: встреча пройдёт в Стаффорде (штат Коннектикут).

Одним из приоритетных рынков для Subaru остаются Штаты, так что нет ничего удивительного в том, что седан WRX актуального поколения первым достался именно американцам. Модель была представлена в сентябре 2021 года, в ходе последней смены генерации спорт-седан переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Осенью прошлого года была представлена «подогретая» версия WRX TR, а теперь пришло время для дебюта Subaru WRX tS.

На фото: салон Subaru WRX tS

Отметим, полноценной «горячей» STI-версии у нынешнего WRX нет, однако новая модификация с прибавкой tS подготовлена спортивным подразделением Subaru Tecnica International. Известно, что в продаже на американском рынке такая новинка появится в начале следующего года.



У спецверсии есть несколько визуальных отличий от базового седана. Так, Subaru WRX tS получил ряд чёрных декоративных элементов, в том числе спойлер на корме, корпуса наружных зеркало и антенна «акулий плавник». На чёрной радиаторной решётке появилось написанное крупными красными буквами название модели, а на крышке багажника есть шильдик с наименованием версии. Ещё у такого седана 19-дюймовые матово-серые колёсные диски, которые обули в шины Bridgestone Potenza S007.



Интерьер спорт-седана Subaru WRX tS тоже получил ряд изменений, главным из них стал виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма. В стандартное оснащение входит информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 11,6 дюйма, а также пакет Eyesight ADAS. Кнопку запуска двигателя украсили аббревиатурой STI.

На фото: прошлогодняя спецверсия Subaru WRX TR

Первый ряд состоит из кресел Recaro Performance с развитой боковой поддержкой. В салоне появились декоративные элементы синего цвета, на подголовниках и напольных ковриках можно увидеть эмблемы WRS tS. У Subaru WRX tS, также как у прошлогодней версии с прибавкой TR, отсутствует люк на крыше. Это позволило увеличить высоту кузова модели, а также снизить её центр тяжести.



Для варианта WRX tS разработчики модернизировали шасси. От топового исполнения WRX GT новинка получила адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы – Comfort, Normal и Sport. А от спецверсии WRX TR – усиленные тормоза Brembo (спереди – шестипоршневые механизмы, сзади – двухпоршневые). Ещё автомобилю увеличили диаметр дисков и размер колодок, суппорты окрасили в фирменный золотой цвет.



Техника осталась такой же, как у базового седана: напомним, он разделил её с другими моделями бренда – Legacy, Outback и Ascent. Это значит, что под капотом полноприводного седана Subaru WRX tS находится 275-сильный оппозитный турбомотор FA24 объёмом 2,4 литра (максимальный крутящий момент – 350 Нм). В пару ему предлагается только шестиступенчатая механическая коробка передач, тогда как для «обычной» четырёхдверки предусмотрен ещё и вариатор.