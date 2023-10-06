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  • Subaru рассекретила WRX TR: переработанная подвеска, другие тормоза и только механика

Subaru рассекретила WRX TR: переработанная подвеска, другие тормоза и только механика

06.10.2023 69 0 0

«Заряженная» четырёхдверка получила технику от «обычного» WRX, речь идёт о 275-сильной турбочетвёрке объёмом 2,4 литра.

Для японского бренда Subaru одним из приоритетных рынков являются США, так что неудивительно, что американцам первым достался седан WRX актуального поколения. Напомним, эта модель, которая в рамках смены генерации переехала на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), была представлена в сентябре 2021 года. Кстати, до 2014 года автомобиль продавался под названием Impreza WRX, однако затем остался только буквенный индекс.

На фото: Subaru WRX TR

О том, что производитель готовит очередную «заряженную» версию своего седана, стало известно ещё в прошлом месяце, когда вместе с анонсом пресс-служба Subaru поделилась и первым тизером. Теперь «подогретый» вариант, получивший название WRX TR, рассекречен полностью, а «живая» премьера этой новинки пройдёт завтра, 7 октября, в рамках фестиваля Subiefest во Флориде.

Визуальных отличий, по сути, нет: экстерьер модели достался «штатный». Стоит отметить, что на крышке багажника американской модификации спорткара нет большого антикрыла, хотя поклонники его ждали, ведь ранее в Сеть утекли снимки версии для австралийского рынка, которая этот аэродинамический элемент получила.

Subaru WRX TR лишили люка с электроприводом (есть у версии WRX Limited), что позволило снизить центр тяжести, а также сократить массу автомобиля. Ещё новый спорт-седан оснастили тормозной системой Brembo, которая включает в себя красные шестипоршневые суппорты спереди и двухпоршневые суппорты такого же цвета сзади, а также более крупные колодки, роторы и главный цилиндр. В компании отметили, что это позволило четырёхдверке улучшить тормозную способность.

Разработчики Subaru переработали спорт-седану подвеску, установили более жёсткие пружины, новые амортизаторы, а также изменили настройки рулевого управления.  WRX TR получил 19-дюймовые колёсные диски тёмно-серого цвета, обутые в комплект шин Bridgestone Potenza S007. Сообщается, что они позволили улучшить сцепление с дорогой в любых условиях.

В салоне Subaru WRX TR находится пара спортивных кресел-ковшей Recaro, отделанные микрофиброй с контрастной красной прострочкой. Спорт-седан также оснащается комплектом водительских помощников Subaru EyeSight, который включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о выезде с полосы движения.

Мотор у версии с прибавкой TR остался таким же, как у «обычного» WRX: «заряженную» четырёхдверку оснастили 275-сильной турбочетвёркой объёмом 2,4 литра, её максимальный крутящий момент равен 350 Нм. При этом у нового спорт-седана в пару этому двигателю предлагается только шестискоростная механическая коробка передач, хотя для «просто» WRX доступен ещё вариатор. Привод у этой модели может быть только полным.

Новинка поступит в продажу в начале следующего года. Японский производитель пока не раскрыл ценник Subaru WRX TR. Отметим, на американском рынке стоимость актуальной версии седана WRX Limited с механикой составляет 38 515 долларов.

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