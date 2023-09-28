Для тех, кто любит «погорячее»: Subaru дразнит тизером спорткара WRX TR

Для марки Subaru одним из приоритетных рынков остаются Штаты: неудивительно, что именно американцы первыми получили седан WRX нового поколения. Напомним, модель сменила название Impreza WRX на просто WRX ещё в 2014 году, а в сентябре 2021-го японская компания полностью рассекретила актуальную четырёхдверку. В ходе последней смены генерации модель переехала на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform).

На фото: актуальный седан Subaru WRX GT

Теперь японский производитель работает над созданием ещё одной «заряженной» версии спорткара – Subaru WRX TR. В компании пообещали в скором времени провести презентацию «горячей» новинки, отметив, что она предназначена для «энтузиастов». Такая четырёхдверка дебютирует в рамках фестиваля Subiefest во Флориде, который пройдёт в конце следующей недели, 7 октября.



Субару сопроводила анонс единственным тизером: на снимке изображено колесо с обутым в низкопрофильную резину тёмно-серым легкосплавным колёсным диском, в центре которого располагается эмблема японской марки. За «катками» можно разглядеть красные тормозные суппорты Brembo. Подробности о том, чем версия с прибавкой TR к названию будет отличаться от других исполнений WRX, очевидно, раскроют в ходе премьеры.



Тизер Subaru WRX TR

Длина актуального спорт-седана составляет 4669 мм, а расстояние между осями равно 2672 мм. Его передняя часть с головной оптикой, решёткой радиатора и формой бампера такая же, как у представленного в США универсала Subaru Levorg. Ещё у четырёхдверки имеются пластиковые накладки на колёсных арках и облегчённые алюминиевые передние крылья. Модель оснащается либо 17-, либо 18-дюймовыми колёсными дисками.



Актуальный Subaru WRX оснащается 275-сильным турбомотором FA24 объёмом 2,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 350 Нм. У базовой версии этот двигатель работает в паре с шестискоростной механикой, а за доплату доступен бесступенчатый автомат. Привод – только полный.

Под капотом актуального седана Subaru WRX

Сейчас седан Subaru WRX представлен на американском рынке в четырёх исполнениях – Base, Premium, Limited и GT. При этом стоимость актуальной топовой версии составляет 43 395 долларов; у такого автомобиля есть электронноуправляемые амортизаторы, кресла-ковши Recaro с электроприводом, ездовые режимы Comfort, Normal и Sport, от которых зависят настройки работы двигателя, коробки передач и подвески. Каким окажется ценник нового «горячего» варианта четырёхдверки, станет известно позже.



На фото: салон Subaru WRX GT

Стоит напомнить, что в июле текущего года в рамках фестиваля Subiefest в Калифорнии, японская компания представила BRZ tS. У такого спорткара доработанное шасси: подвеска включает в себя облегчённые амортизаторы Hitachi, настроенные специалистами подразделения STI; ещё это исполнение снабдили более мощными (по сравнению с другими версиями) тормозами Brembo с суппортами золотистого цвета. Диаметр передних тормозных дисков составляет 325 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних – 315 мм (двухпоршневые суппорты).

