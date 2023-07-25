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  • Новый Subaru BRZ tS: улучшенная управляемость и более мощные тормоза Brembo

Новый Subaru BRZ tS: улучшенная управляемость и более мощные тормоза Brembo

25.07.2023 155 0 0

Второе поколение японского заднеприводного спорткара постепенно обзаводится различными спецверсиями. Subaru BRZ tS дебютировал в минувшие выходные в США на фестивале Subiefest California, от прочих версий tS отличается рядом технических и косметических доработок.

Версия tS от автоспортивного подразделения STI (Subaru Tecnica International) была у Subaru BRZ первого поколения и стала коллекционной из-за ограниченного тиража. Второе поколение Subaru BRZ было представлено осенью 2020 года и оказалось, по сути, глубоким рестайлингом модели первого поколения, и теперь у него тоже есть версия tS — она появится у американских дилеров Subaru в первом квартале 2024 года и будет самой дорогой в гамме. Ограничения по тиражу на сей раз не заявлены.

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Главная особенность версии tS — доработанное шасси: в подвеске установлены облегчённые амортизаторы Hitachi, настроенные специалистами STI и обеспечивающие спорткару более точное управление, а за тонкими спицами чёрных 18-дюймовых колёс особого дизайна видны более мощные, чем у других версий, тормоза Brembo с суппортами золотистого цвета. Диаметр передних тормозных дисков — 325 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних — 315 мм (двухпоршневые суппорты). Шины — Michelin Pilot Sport 4 размерности 215/40 R18.

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Двигатель стандартный: 2,4-литровый 4-цилиндровый атмосферный «оппозитник» (231 л.с., 250 Нм), коробка передач — только 6-ступенчатая «механика» в паре самоблокирующимся дифференциалом Torsen (на других версиях в качестве альтернативы доступен 6-ступенчатый «автомат»). Любопытно, что МКП теперь прекрасно уживается со стереокамерами EyeSight под лобовым стеклом и завязанными на них электронными ассистентами водителя.

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К визуальным особенностям нового Subaru BRZ tS, кроме того, относятся шильдики BRZ tS с буквой S красного цвета на передке и корме, наружные зеркала и антенна на крыше чёрного цвета, синие вставки и синяя прострочка на спортивных креслах, логотипы STI на кнопке запуска двигателя и щитке приборов, модернизированная аудиосистема с двумя дополнительными громкоговорителями и особые материалы отделки.

Цены на Subaru BRZ tS 2024 модельного года пока не объявлены, минимальная цена Subaru BRZ в США на данный момент составляет 28 595 долларов.

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Напомним, что у Subaru BRZ есть брат-близнец — Toyota GR86, для него в прошлом месяце был анонсирован пакет производительности Performance Package, с которым Toyota GR86 становится аналогом Subaru BRZ tS, но есть отличия: Toyota использует амортизаторы ZF Sachs, а не Hitachi, а коробка передач может быть и автоматической, поскольку Performance Package будет предлагаться как апгрейд для уже выпущенных машин второго поколения.

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