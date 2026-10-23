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Компания HWA возродит легендарный Mercedes-Benz AMG Hammer в кузове W124

23.10.2026 1154 0 0
Компания HWA возродит легендарный Mercedes-Benz AMG Hammer в кузове W124

Рынок возрождённых автолегенд ещё далёк от исчерпания — многие великие имена всё ещё пылятся в архивах, но стараниями энтузиастов и предпринимателей они постепенно возвращаются из небытия. На подходе — новый Mercedes-Benz AMG Hammer от HWA!

Компанию HWA AG основал в 1998 году инженер и предприниматель Ханс-Вернер Ауфрехт, он же в 1967 году вместе с Эрхардом Мельхером создал инжиниринговую фирму AMG, которая впоследствии превратилась в легендарное тюнинг-ателье и в 1999 году была поглощена компанией Mercedes-Benz (точнее в 1999 году компания Mercedes-Benz купила контрольный пакет AMG, а в 2005 году стала единственным владельцем тюнера).

HWA — это гоночная команда с собственным конструкторским отделом и производством, базируется она в немецком Аффальтербахе. В 2023 году HWA анонсировала рестомод на базе седана Mercedes-Benz W201. Проект получил название HWA Evo, он представляет собой современную интерпретацию легендарного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II образца 1990 года. Производство и поставки HWA Evo начались минувшим летом, тираж — всего 100 экземпляров.

Вчера компания HWA анонсировала новый проект. На единственном тизере показан затенённый профиль седана, в котором знатоки мгновенно узнали Mercedes-Benz 300E AMG по прозвищу Hammer (переводится с немецкого на русский как «молот»). Эту машину специалисты AMG разработали во второй половине 1980-х задолго до появления заводского Mercedes-Benz 500E в кузове W124, то есть сначала 124-й Мерседес получил двигатель V8 от AMG, и только в 1990 году — от самой компании Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz 300E 6.0 AMG

Специалисты AMG использовали для своего Хаммера расточенный блок М117 и прикручивали к нему новые головки с четырьмя клапанами на цилиндр. Первая версия Хаммера появилась в 1986 году и имела 5,6-литровый V8 мощностью 360 л.с., а в 1988 году свет увидел усовершенствованный Mercedes-Benz 300E 6.0 AMG с 6,0-литровым мотором мощностью 385 л.с. Сегодня ранние версии Mercedes-Benz 300E AMG стоят на вторичном рынке целое состояние. Компания HWA скоро предложит современную интерпретацию этого легендарного автомобиля.

О дизайне и характеристиках нового рестомода от HWA пока можно только гадать, но нетрудно предположить, что он будет сделан по тому же рецепту, что и HWA Evo. Это значит, что за основу будет взят остов кузова Mercedes-Benz W124, вокруг которого будет построен полностью новый автомобиль, внешне похожий на Hammer, но предлагающий уровень производительности третьего десятилетия XXI века. Ждём много карбона в конструкции, очень мощный V8 (скорее всего, наддувный) и филигранно настроенную гоночную подвеску. Точные сроки появления нового рестомода пока неизвестны.

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