Subaru показала новый WRX S4: седан оснастили знакомым мотором объёмом 2,4 литра

«Заряженный» седан Subaru WRX следующего поколения дебютировал в Штатах в начале сентября 2021 года. Стоит напомнить, что предшественник выпускался с 2014 года: тогда же спортивная «четырёхдверка» сменила имя Impreza WRX на просто WRX, а рестайлинг эта модель пережила в 2017-ом. В США продажи новинки стартуют в начале 2022 года. А версию нового седана для Японии компания представила только сегодня.



На фото: Subaru WRX S4

В начале прошлого месяца Subaru опубликовала небольшой видеотизер нового WRX S4, теперь же автомобиль рассекречен полностью. Во внешности японской версии «заряженного» седана отличий от американского «брата» почти нет. Исключениями являются разве что красный шильдик STI и оформленный под хром S4, которые размещены на крышке багажника по бокам от места для крепления номера.



Ещё одним отличием является наличие заднего стеклоочистителя – этот элемент конструкции нечасто встречается у седанов, хотя именно в Японии они действительно имеют место быть. Так, щётки для заднего стекла были у Honda Civic и Accord, Nissan Primera, Mitsubishi Lancer Evo и некоторых других моделей.



На фото: салон Subaru WRX S4 1 / 2 На фото: салон Subaru WRX S4 2 / 2

Интерьер японской версии Subaru WRX с индексом S4, по сути, ничем не отличается от американского варианта. Единственным логичным отличием является рулевое колесо, расположенное с правой стороны. Автомобиль также получил тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,6 дюйма, а перед водителем находится цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма.



На фото: Subaru Levorg STI Sport R

​Одновременно с седаном WRX S4 была представлена также «заряженная» версия универсала Levorg STI Sport R. «Четырёхдверка» оснащается только одним уже знакомым нам по американской версии двигателем (вне зависимости от исполнения): речь идёт о четырёхцилиндровом «турбомоторе» объёмом 2,4 литра с отдачей в 275 л.с. Такой же двигатель имеется в гамме «пятидверки», однако базовой для неё остаётся версия поскромнее – 177-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,8 литра.



Привод у автомобилей только полный. В пару к перечисленным моторам японским «заряженным» седану и универсалу предлагается только «вариатор», а шестиступенчатой механической коробки передач, которая есть в линейке базовой версии нового Subaru WRX в США, у них нет.



Согласно официальному сайту Subaru в Японии, стартовая цена нового седана Subaru WRX S4 равна 4 004 000 иен (эквивалентно примерно 2,59 млн рублей по текущему курсу), тогда как стоимость Levorg STI Sport R начинается от 4 389 000 иен (около 2,84 млн рублей). В России на данный момент продаются WRX и WRX STI предыдущего поколения, их нынешние стартовые ценники, согласно местному прайс-листу, составляют 3 579 000 и 4 749 900 рублей соответственно.

