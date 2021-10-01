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Спорткар для Японии: Subaru дразнит видеотизером WRX S4

01.10.2021 465 0 0

Ожидается, что версию модели нового поколения для домашнего рынка представят во второй половине октября 2021 года.

 

Премьера «заряженного» седана Subaru WRX новой генерации в США прошла несколько недель назад. Напомним, предшественник выпускался с 2014 года, тогда же спортивная «четырёхдверка» сменила имя Impreza WRX на просто WRX, седан пережил рестайлинг в 2017-ом. На этот рынок новинка должна выйти в начале 2022 года. Информация о ценах американской версии «спортседана» появится позже.

Японский вариант «заряженной» модели следующего поколения компания пока не представила. Ожидается, что новинка дебютирует в конце этого месяца. Пока что Subaru опубликовала небольшой видеотизер, где есть кадры с новым WRX S4, предназначенным для домашнего рынка.

Судя по короткому ролику, автомобиль получил такой же фирменный оранжевый вариант окраса кузова, в котором WRX нового поколения был представлен в варианте для Штатов. Кроме того, у автомобиля такой же обвес по периметру кузова, включающий в себя расширители колёсных арок, напоминающие аналогичные элементы у кроссоверов, те же спортивные передний и задний бамперы.

На фото: Subaru WRX нового поколения (версия для США)

На самом деле, отличий «всего ничего»: имеется шильдик с обозначением версии – S4 (располагается под названием модели – WRX), а также пара фирменных красных эмблем в виде букв STI – они располагаются на решётке радиатора и на крышке багажника «заряженного» седана.

Судя по всему, в кадр попала не полноценная версия STI, а вариант WRX S4 STI Sport. Отметим, это топовое исполнение модели, представленное на домашнем рынке. Такая версия есть и в гамме нынешнего поколения «четырёхдверки». Ожидается, что у модели будет часть компонентов STI и расширенный набор оборудования.

Все официальные технические подробности, касающиеся новинки, станут известны позже. Напомним, американская версия нового WRX в ходе смены поколения получила иную начинку, которая уже знакома по Legacy, Outback и Ascent. Так, «четырёхдверка» оснащается 275-сильным оппозитным турбомотором FA24 объёмом 2,4 литра (крутящий момент – 350 Нм). Базовая версия доступна с шестискоростной «механикой», а опционально предлагается пересмотренный вариатор, который теперь может быстрее менять передаточное отношение исходя из условий движения. У WRX нового поколения по-прежнему может быть только полный привод. Напомним, у предшественника под капотом находится 2,0-литровый двигатель с отдачей в 268 л.с. (350 Нм).

Смена генерации позволила модели в том числе и переехать на новую «тележку» – модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Длина у седана Subaru WRX составляет 4669 мм, что на 74 мм больше, чем у предшественника; а расстояние между осями – 2672 мм, что на 22 мм больше.

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