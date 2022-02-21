Новинки ×

Volkswagen Amarok следующего поколения: новые изображения

21.02.2022 424 0 0

На прошлой неделе немецкая компания опубликовала новые рисунки грядущего пикапа, благодаря которым у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

 

Первый и пока единственный пикап Amarok появился в гамме Фольксвагена в конце 2009 года, он стал серийной версией Pickup Concept, продемонстрированного в 2008 году. В 2016-м грузовичок получил рестайлинг и в таком виде выпускается до сих пор. По современным меркам его можно назвать долгожителем, однако уже скоро ему на смену придёт полностью новая модель, которая будет обладать весьма яркой внешностью.

Рендер нового Volkswagen Amarok

Как минимум, это касается передней части: согласно имеющимся скетчам будущего пикапа, он получит гранёную решётку радиатора с широкой серебристой перекладиной, в которую интегрированы светодиодные ходовые огни. На передних и задних крыльях появятся характерные выштамповки, а колёсные арки сделают «оквадраченными», благодаря чему Амарок сбоку будет заметно отличаться от нового Ford Ranger, с которым он делит платформу. При этом двери, скорее всего, у них будут одинаковыми. Что же касается задней части, то здесь стоит отметить немного изменённые по форме фонари с оригинальным рисунком светодиодных ходовых огней, иной задний борт и оригинальный бампер.

Рендер нового Volkswagen Amarok

Как уже говорилось, новый Amarok будет построен на фордовской платформе Т6, которая была модернизирована для нового поколения Ranger. С ним же новый пикап может разделить и моторную гамму, в этом случае он получит 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель EcoBlue, который является базовым для Форда. Также Амарок будет комплектоваться мотором V6 TDI.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Amarok первого поколения
1 / 3
Amarok первого поколения
2 / 3
Amarok первого поколения
3 / 3

Сегодня в России Volkswagen Amarok официально не представлен, хотя он продавался ещё совсем недавно – продажи были прекращены весной прошлого года. Зато в модельной гамме присутствуют аж четыре кроссовера. Самым доступным из них является компактный Taos, его минимальная стоимость составляет 1 821 900 рублей (1.6 МТ, 110 л.с., передний привод). Полноприводный вариант со 150-сильным 1.4 TSI и «роботом» DSG оценивается минимум в 2 051 900 руб. Флагманский же кроссовер марки – Touareg, он предлагается с единственным 249-сильным 3-литровым дизелем, а его ценник начинается с отметки в 5 712 000 рублей.

Напомним, Volkswagen готовится к премьере нового бюджетного седана.          

пикап рендеры "Колёса.ру" новинки Volkswagen Volkswagen Amarok

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: почему страховая больше не может требовать компенсации с виновника ДТП без техосмотра Недавняя отмена техосмотра не только порадовала большинство автовладельцев, но и попутно вызвала некоторые вопросы, а заодно создала юридические коллизии. Сначала полтора года назад нам вре... 109 0 0 21.02.2022
Статьи / Тесты Чайки и бабочки: угадываем самые необычные автомобили с подъемными дверями Угадать автомобиль по фаре – задача несложная, если, конечно, речь не идет о малотиражных суперкарах. Знатоки могут угадать машину по колесным дискам и даже отдельным мелочам вроде дверн... 1093 1 7 19.02.2022
Статьи / Практика Мелочь, а неприятно: что ломается в наконечнике рулевой тяги и как найти поломку Кажется, что в наконечнике рулевой тяги нет ничего интересного. Подумаешь – железка, у которой с одной стороны есть внутренняя резьба, с другой – что-то типа шаровой опоры. Согласен, по боль... 1029 0 6 18.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 18469 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16134 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14984 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings