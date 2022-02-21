На прошлой неделе немецкая компания опубликовала новые рисунки грядущего пикапа, благодаря которым у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

Первый и пока единственный пикап Amarok появился в гамме Фольксвагена в конце 2009 года, он стал серийной версией Pickup Concept, продемонстрированного в 2008 году. В 2016-м грузовичок получил рестайлинг и в таком виде выпускается до сих пор. По современным меркам его можно назвать долгожителем, однако уже скоро ему на смену придёт полностью новая модель, которая будет обладать весьма яркой внешностью.

Рендер нового Volkswagen Amarok

Как минимум, это касается передней части: согласно имеющимся скетчам будущего пикапа, он получит гранёную решётку радиатора с широкой серебристой перекладиной, в которую интегрированы светодиодные ходовые огни. На передних и задних крыльях появятся характерные выштамповки, а колёсные арки сделают «оквадраченными», благодаря чему Амарок сбоку будет заметно отличаться от нового Ford Ranger, с которым он делит платформу. При этом двери, скорее всего, у них будут одинаковыми. Что же касается задней части, то здесь стоит отметить немного изменённые по форме фонари с оригинальным рисунком светодиодных ходовых огней, иной задний борт и оригинальный бампер.

Рендер нового Volkswagen Amarok

Как уже говорилось, новый Amarok будет построен на фордовской платформе Т6, которая была модернизирована для нового поколения Ranger. С ним же новый пикап может разделить и моторную гамму, в этом случае он получит 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель EcoBlue, который является базовым для Форда. Также Амарок будет комплектоваться мотором V6 TDI.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Amarok первого поколения 1 / 3 Amarok первого поколения 2 / 3 Amarok первого поколения 3 / 3

Сегодня в России Volkswagen Amarok официально не представлен, хотя он продавался ещё совсем недавно – продажи были прекращены весной прошлого года. Зато в модельной гамме присутствуют аж четыре кроссовера. Самым доступным из них является компактный Taos, его минимальная стоимость составляет 1 821 900 рублей (1.6 МТ, 110 л.с., передний привод). Полноприводный вариант со 150-сильным 1.4 TSI и «роботом» DSG оценивается минимум в 2 051 900 руб. Флагманский же кроссовер марки – Touareg, он предлагается с единственным 249-сильным 3-литровым дизелем, а его ценник начинается с отметки в 5 712 000 рублей.

Напомним, Volkswagen готовится к премьере нового бюджетного седана.