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Новый Volkswagen на замену Polo-седану: первые тизеры

18.02.2022 62 0 0

Дебютным и главным рынком для «четырехдверки» станет Индия, там же наладят производство, но при этом автомобиль объявлен «глобальным».

 

Пару дней назад индийское подразделение Volkswagen официально огласило дату премьеры нового седана: полностью модель раскроется 8 марта. А теперь опубликованы первые тизеры. Имя грядущей «четырехдверки» все еще не объявлено, однако «шапка» специальной страницы местного сайта VW предлагает всем желающим подписаться на новости о Virtus. Стало быть, новинку назвали так же, как модель для Бразилии.

Напомним, ближайшим родственником грядущего седана является Skoda Slavia, дебютировавшая в Индии под конец прошлого года (продажи начнутся со дня на день). Славия же, в свою очередь, представляет собой существенно переработанную версию того самого бразильского Volkswagen Virtus: в основе модели Шкоды лежит «тележка» MQB-A0-IN (ее создали специально для Индии, на ней же базируется и индийская «четырехдверка» VW), то есть упрощенный вариант MQB, тогда как Виртус построен на исходной глобальной платформе. В Индии новый Фольксваген заменит Vento, он же экс-седан Поло в РФ (российский VW Polo со сменой поколений превратился в лифтбек на базе нового Skoda Rapid).

Индийский Volkswagen Virtus, бразильский одноименный седан VW и новая Skoda Slavia
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Индийский Volkswagen Virtus, бразильский одноименный седан VW и новая Skoda Slavia
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Индийский Volkswagen Virtus, бразильский одноименный седан VW и новая Skoda Slavia
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Дизайн экстерьера у свежей «четырехдверки» VW свой: модели достались иные передний бампер, фары и противотуманки. Хотя наружные зеркала все-таки перешли со Славии. Внутри индийский Virtus тоже, вероятно, будет отличаться от Шкоды. К слову, позже бразильский седан Volkswagen вполне могут обновить в стиле «индийца» (южноамериканская модель в строю с 2017 года, и это будет ее первый серьезный рестайлинг).

По габаритам индийский Виртус, очевидно, близок к Slavia. Длина седана Шкоды равна 4541 мм, колесная база – 2651 мм. «Бразилец» короче (4482 мм), но расстояние между осями у машин совпадает. Ну и для сравнения, габариты уходящего VW Vento: длина – 4390 мм, колесная база – 2553 мм.

В Индии седан VW наверняка будет доступен с теми же моторами, что и Славия. Речь идет о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему движку – DSG7.

Бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento
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Бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento
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Бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento
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Бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento
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Бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento
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Производство нового Фольксвагена наладят на индийском заводе, который выпускает и Skoda Slavia. Любопытно, что в анонсах немецкой марки «четырехдверка» объявлена глобальной, но, скорее всего, ее будут поставлять лишь в страны Юго-Восточной Азии и Африки. В России Virtus ждать не стоит, новую Slavia к нам тоже вряд ли привезут, ведь наши лифтбеки Skoda Rapid и Volkswagen Polo в отставку не собираются.

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