  • Скорая отставка: Mercedes может через несколько месяцев завершить выпуск EQE и EQE SUV

Предполагается, что пробел после ухода этих моделей смогут косвенно «прикрыть» полностью электрические версии C-Class и GLC, которые появятся в 2026 году.

Немецкая компания представила полностью электрический седан Mercedes-Benz EQE в качестве альтернативы E-Class в сентябре 2021 года, а «заряженная» четырёхдверка Mercedes-AMG EQE присоединилась к линейке в феврале 2022-го. Близкородственные кроссоверы EQE SUV (альтернатива GLE) в стандартном и «горячем» исполнениях дебютировали одновременно – в октябре того же года. Есть вероятность, что их жизненный цикл окажется очень коротким.

На фото: седан Mercedes-Benz EQE

По данным британского издания Autocar, в рамках модернизации семейства электромобилей Mercedes-Benz уже в 2026 году может прекратить производство седана EQE и кроссовера EQE SUV. При этом ранее сообщалось, что модели в следующем году ждёт плановое обновление в середине жизненного цикла. Но планы, судя по всему, поменялись. Не исключено, что на это повлияли и сравнительно невысокие показатели продаж.

Согласно статистике Jato Dynamics, за первую половину 2025-го на европейском рынке совокупные продажи седана и кроссовера Mercedes EQE составили 11 006 экземпляров (на 14% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года). Для сравнения, показатель E-Class за тот же период здесь составляет 24 057 единиц (на 8% больше, чем годом ранее), а результат кроссовера GLE – 11 904 шт. (на 19% меньше).

На фото: салон Mercedes-Benz EQE

В издании отметили, что решение о завершении производства седана EQE и кроссовера EQE SUV «было принято после внутренней переоценки новых электрических моделей и последующего дублирования в линейке немецкого автопроизводителя». Предполагается, что косвенной заменой отправленным в отставку станут новые полностью электрические версии C-Class и GLC, которые выйдут на рынок в 2026 году. Сообщается, что они будут базироваться на новой платформе Mercedes 800V MB.EA-M.

На фото: Mercedes-Benz EQE SUV

Как Kolesa.ru сообщал ранее, мировая премьера нового среднеразмерного электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (это официальное название) пройдёт в конце этой недели, 7 сентября, в преддверии автосалона в Мюнхене. Ранее компания публиковала официальные «шпионские» снимки замаскированного прототипа этого паркетника, а также демонстрировала особенности дизайна его передней части. Информация о технике этой новинки, вероятно, появится совсем скоро.

При этом в издании со ссылкой на неназванного представителя Mercedes-Benz рассказали о том, что в 2027 году линейку бренда пополнит «электричка» E-Class with EQ Technology, в основу которой тоже ляжет «тележка» MB.EA-M. Очевидно, эта модель станет прямой наследницей отправляемой в отставку четырёхдверки EQE.

На фото: салон Mercedes-Benz EQE SUV
На фото: салон Mercedes-Benz EQE SUV
На фото: салон Mercedes-Benz EQE SUV
Пока что модели представлены на официальном сайте бренда. На домашнем рынке, в Германии, стартовая стоимость седана Mercedes-Benz EQE составляет 67 187 евро (эквивалентно примерно 6,31 млн рублей по текущему курсу), а за EQE SUV просят не менее 75 965 евро (около 7,13 млн рублей).

